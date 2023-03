Mujer atrapada por la nieve da a luz sin ayuda médica durante la tormenta en Lake Arrowhead

Los Gilles estaban listos para tener el parto el miércoles pasado en su casa en Lake Arrowhead, pero su bebé estaba programada para nacer una semana después. La familia estaba incomunicada debido a la nieve acumulada en el condado de San Bernardino, mientras que las personas, que iban a ayudar con el parto, estaban lejos de la montaña cubierta de blanco.

Pero de improviso se rompió la fuente de Stephanie. Después de las tormentas de finales de febrero, se cerraron todas las vías de Lake Arrowhead y comenzó un angustioso viaje que tardaba hasta cinco horas para todos los involucrados.

“Las llamamos (a las parteras) alrededor de las 2:15 y les dijimos que se había roto fuente y que mis contracciones estaban comenzando, y dijeron que iban a venir”, dijo Stephanie.

“Todo el camino que subía a la montaña estaba completamente bloqueado”, dijo Lisa Marie Oxenham, una partera.

“Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco estresantes para mí, preguntándome todas las posibilidades, qué podría pasar”, dijo Stephanie.

“La vía estaba bloqueada, los quitanieves estaban tratando de despejar el camino frente a nosotros”, dijo Richard Oxenhem, estudiante de partería.

Pero, la bebés estaba un poco apresurada. “Las contracciones estaban cerca. Probablemente la bebé estará allí antes de que yo llegue”, dijo Lisa Marie.

Las parteras terminaron atrapadas en la nieve y tuvieron que caminar 20 minutos hasta la casa de los Gilles. Finalmente llegaron a la casa casi cinco horas después de que Stephanie rompiera fuente y minutos después de que naciera la bebé.

Afortunadamente todo salió bien para la mamá y el papá.

La bebé Audrey nació saludable con un peso de 6 libras y 4 onzas.

Tanto la mamá como el bebé están muy bien.

