Mujer asegura que pasó tres meses sin electricidad

Un televidente de Telemundo 52 hizo todo lo posible por explicar a LADWP que tenía una situación especial, y necesitaba ayuda, pero no logró que le reconectaran la luz, hasta que Telemundo 52 Responde intervino.

El hijo de la Juana Orgaz necesita una máquina para respirar, por lo que estar sin electricidad durante tres meses, fue realmente difícil.

Miguel Ángel nació con apnea, una peligrosa condición que lo deja sin la respiración intermitentemente, y el problema se agravó el año pasado.

“Era cada rato llevarlo al hospital, lo internaban, y pasaron muchas cosas, y la verdad es que no me daba ni tiempo de ver mis biles”, dijo Orgaz, le desconectaron la luz.

Desafortunadamente, fue así, que se le fueron acumulando las cuentas de la luz, hasta que el 5 de marzo, llegó un trabajador de LADWP.

“Que venía con una orden de desconexión. Le enseñe la orden de mi niño, las máquinas, y no me puso atención, porque su trabajo era de desconectar la luz, y la compañía no se hacía responsable de niños enfermos”, dijo Orgaz.

Desesperada, fue a las oficinas de LADWP y les rogó para que le reconectaran el servicio.

“Yo llevaba $300, y no los quisieron tomar. Les dije que tenía un niño enfermo, que el necesitaba el oxígeno, y tampoco…me dijeron que no”, dijo Orgaz.

Orgaz aseguró que intentó todo, ya que ella sabía que no iba a poder pagar los $2000 que se debían en ese momento.

“Todavía le pedí ayuda a mi trabajadora social y me dijo que no podía porque no tenía papeles, no tenía seguro, en fin, ella me negó la ayuda para mi hijo también, y no es justo que uno esté viviendo esto”, señaló Orgaz.

Orgaz le dijo a Telemundo 52 Responde que sus vecinos le ayudaron, pero la situación se prolongó.

“Yo me desesperé, intenté buscar ayuda en la escuela, en otros lugares que me mandaban, y nunca pude, tres meses sin luz. Fue un martirio”, dijo Orgaz.

Tras este incidente fue cuando Orgaz llamó a Telemundo 52 Responde que de inmediato se puso en contacto con LADWP para investigar porqué, aunque desde la tercera semana de marzo se suspendieron las desconexiones de servicios debido a la pandemia, y que Orgaz no tenía electricidad.

“Se le desconectó la primera semana de marzo, y nos dimos cuenta que el servicio estaba desconectado hasta que oímos de Telemundo 52 Responde, y la intervención de ustedes”, dijo Armando Bolivar, director asistente de servicios al cliente LADWP

Tras la conversación, inmediatamente, resolvieron la situación.

“En cuanto nos dimos cuenta, pronto colectamos los detalles de su cuenta y le proporcionamos su servicio”, dijo Bolivar .

Bolivar explicó que LADWP ofrece a sus clientes múltiples programas de ayuda si no pueden pagar la luz por situaciones médicas, o recursos limitados, sobre todo durante la pandemia.

Para obtener más información, llame al 1-800-342 5397 o vaya a ladwp.com

La familia Orgaz ya estableció un plan de pagos reducidos para saldar su deuda, y están mucho más tranquilos.

“Duermo más contenta, y ya no me duele mi cabeza’’, dijo Orgaz.