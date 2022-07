Mujer asegura que gimnasio le cobraba aunque nunca tuvo membresía

Durante la pandemia, Laura Murphy notó que tenía dos cobros de LA Fitness, aunque nunca ha sido miembro del gimnasio. Cuando llamó para preguntar qué sucedía, asegura que le reconocían que había un error, pero no le devolvían su dinero.

Murphy platicó con Telemundo 52 Responde y compartió que incluso le mandó cartas al director del gimnasio, pero no tuvo éxito.

“Yo fui con mi amiga cuando ella quería su membresía, y como regalo a ella, le dije que le iba a pagar la mitad”, recuerda Murphy, quien explicó que es por eso que el gimnasio LA Fitness tenía sus datos en el sistema, pues utilizó su tarjeta de crédito para pagar la membresía de su amiga. Pero cuando notó que tenía dos nuevos cobros del gimnasio, se sorprendió.

“Llamé a LA Fitness para preguntarles que había pasado, me dijeron que sí, que yo no tenía cuanta con ellos, y me dijeron que si me habían cobrado $210, porque había dos cargos”, dijo.

Murphy dijo que había pagado un total de $420 sin darse cuenta, y tras llamar a LA Fitness, creyó que le devolverían el dinero, pero no fue así.

“He estado tratando con ellos desde el año pasado, y no, nadie me contestaba. Me mandaron al gerente del gimnasio local, y todos me decían lo mismo, que sí, o no tenía cuenta, pero no me podían regresar el dinero”, añadió Murphy.

Murphy confiesa que se cansó de dar tantas vueltas y hacer tantas llamadas.

“Pensé que tal vez era mejor ya olvidarlo, ya ni modo. Pero mi mamá me dijo, “¡No! Telemundo 52 Responde lo puede resolver, llámalos”, y qué bueno que le hice caso”, dijo Murphy.

Cuando Murphy se puso en contacto con el equipo de Telemundo 52 Responde, ellos solicitaron a LA Fitness revisar el caso de Laura. LA Fitness aseguró a Telemundo 52 Responde que rápidamente buscarían datos en sus archivos y le ofrecerían una resolución.

“Con su ayuda todo se resolvió bien rápido”, insiste Murphy, agregando que recibió su dinero y está muy contenta.

“Fue tan fácil”, dijo Murphy, “de haber sabido antes lo hubiera hecho hace dos años, y me hubiera ahorrado tanta frustración”.

Tras la intervención de Telemundo 52 Responde, LA Fitness se puso de acuerdo con Murphy, y le devolvieron su dinero y le agradecieron su paciencia.