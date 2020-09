Mujer asegura que fue estafada con anuncio de propiedad presuntamente en alquiler

Si usted piensa rentar o comprar una casa, tenga cuidado pues una reciente estafa ha surgido y lo podría hacer perder su dinero.

El internet, hoy más que nunca, nos puede ayudar a encontrar la casa de nuestros sueños, pues es sin duda una gran herramienta para los consumidores, pero también para los estafadores.



Lourdes García se ilusionó al ver una casa por internet, y creyó sería el lugar ideal para rentar y vivir con su familia.



“Mis hijas quedaron en qué cuarto se iban a quedar, qué mudanza íbamos a contratar para llevar los muebles, qué nos íbamos a llevar y qué íbamos a dejar, teníamos ya todo resuelto según nosotros”, dijo García, víctima de posible estafa.

Intercambiaron correos electrónicos con los supuestos dueños, quienes dijeron haberse mudado a otro estado, por lo que les enviarían las llaves por correo, llaves que por cierto, nunca llegaron.

“Nuestra urgencia por movernos creo que fue lo que, pues se me fue, se me fue totalmente”, dijo García.

García dijo que la emoción de darle este nuevo hogar a sus hijos provocó que no tomara las precauciones que asegura siempre ha tomado con su dinero.

“Ahora si como decimos , al mejor cazador se le va la libre”, dijo García.



García ahora reconoce que no podrá recuperar su depósito, ya que todo fue una estafa.



“Pues no voy a recuperar el dinero, pero siempre me ha gustado tomar las cosas a como vienen, y pues me tocó ahora a mí, y espero que no le pase a más gente”, agregó García.

Si piensa rentar una propiedad, no confíe en los anuncios publicados en páginas de internet, y tome estas recomendaciones en cuenta:

corrobore que en realidad la propiedad esté disponible;

visite el lugar en persona;

nunca envíe dinero sin conocer al destinatario;

y trate siempre de apoyarse con un experto.

Telemundo 52 Responde se comunicó al número a donde se envió el dinero, pero la persona que contestó.