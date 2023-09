Mujer arrestada en conexión con fatal apuñalamiento de joven padre en Malibu

Una mujer fue arrestada el jueves en conexión con el apuñalamiento mortal de un joven padre en una playa de Malibu.

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles no nombró a la mujer, pero la madre de la víctima le reveló a Telemundo 52 que se trata de la exesposa de su hijo. Se espera que la mujer sea formalmente acusada el viernes.

Emmanuel Baltazar, de 21 años, fue encontrado muerto el 23 de agosto, cerca de una torre de salvavidas en la playa de Las Tunas, poco antes de la medianoche. El departamento del alguacil dijo que el asesinato aparentemente fue el resultado de una disputa doméstica.

“Ella tenía un lugar especial en mi corazón porque me hizo abuela y porque pensé que de verdad amaba a mi niño, pero ahora miro que no”, dijo Patricia Silva.

Testigos aseguraron haber oído a dos personas discutiendo antes del ataque. Oficiales respondieron a la escena y hallaron a Baltazar apuñalado en el pecho y el cuello.

Silva dijo que Baltazar se estaba divorciando de su esposa y buscando custodia compartida de su hijo de 3 años.

“Desde un principio yo he querido justicia. No me importa quien es. Quiero justicia para mi niño. Mi niño no era un animal; era un ser humano, un precioso ser humano. Él era mi hijo. Debe de tener justicia”, declaró Silva.