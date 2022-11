Luego de pagar unas cremas para un tratamiento facial, una televidente decidió cancelar su orden, pero no lograba que le devolvieran su dinero. Indignada, pues no recibió nada y fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde.

No solo le negaron la devolución de su depósito, sino que aseguraban que le habían dado todo el servicio, cuando no era así, afortunadamente, cuando nos involucramos, logramos que se corrigiera la situación.

“Tengo muchas [manchas] en mi cara", dijo Georgina Ojeda, buscaba tratamiento para su cara.

Justamente en julio, con el deseo de deshacerse de estas manchitas en su rostro, Georgina visitó 7Q Spa, en Glendale.

“Me he estado informando que, a lo mejor con rayo láser, y eso era lo que yo quería hacerme, pero ella me recomendó las cremas”, dijo Ojeda.

Ese día, asegura la señora Ojeda, la persona que la atendió, le dijo que tenía que ordenar unas cremas que costaban $900, y le pidió un depósito del 50%, el cual Georgina pagó con su tarjeta de crédito.

“Al día siguiente dije, yo mejor dije, no, porque estaban muy caras y no sabía cómo las iba a usar, si en el spa o me las traía a casa”, añadió Ojeda.

Pero cuando volvió asegura que la misma persona le dijo que no le podían devolver el dinero.

“[Dijo] que era una póliza que ellos tenían, de que no podían regresar el dinero”, agregó Ojeda.

Esa presunta política, dice Georgina, nadie se la explicó. Además, insiste, no le dieron ningún documento, solo su recibo, así que llamo a su banco, y pidió cancelar el pago, pero hubo un problema.

“El spa mandó una carta al banco, diciendo que ya yo había regresado y había pagado el otro dinero, y que me habían dado el servicio”, dijo.

Ojeda dijo que estaba indignada.

“¡Me enojé, me sentí bien frustrada, impotente! Porque, como era posible, ¿si no me dieron nada? ¡Ni cremas me dieron!

Tras esto, Ojeda decidió llamar a Telemundo 52 Responde, donde se pusieron en contacto con 7Q Spa, para solicitar una explicación, e inmediatamente nos respondieron que procesarían el reembolso para Georgina, lo cual hicieron en menos de 48 horas, asegurando que hasta que los contactó Telemundo 52 Responde, no sabían que era ella quien buscaba un reembolso, pues por algún motivo creyeron que se trataba de otra clienta. Tras recuperar su dinero, Georgina dijo estar satisfecha.

Recuerde, si va a pagar cientos de dólares por adelantado por un servicio, está en su derecho de solicitar un documento aclarando lo que va a recibir. Y de preferencia, no pague en efectivo. En este caso, haber pagado con tarjeta de crédito fue lo que ayudó a resolver el malentendido.