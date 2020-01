Mujer alega que su novio la quería matar con mercurio

Una mujer de Santa Ana denunció que su novio la quería matar con mercurio.

La investigación de esta supuesta amenaza llevó a las autoridades al descubrimiento de dos botellas con mercurio, un metal liquido altamente peligroso.

Los bomberos y agentes de la policía de Santa Ana llegaron a un edificio de apartamentos para investigar el reporte de una mujer con una botella de mercurio y una seria acusación.

“Al ver la botella [las autoridades] sí pensaron que era mercurio. Ellos [los bomberos y los oficiales] tomaron precauciones para no dañar el área, y no abrieron la botella”, dijo José González, dijo el comandante de la Policía de Santa Ana.

Mientras una unidad del manejo de sustancias peligrosas retiraba el mercurio, la policía informó que la mujer denunció que su novio quería matarla con esa sustancia, y habló de la existencia de una segunda botella con el mismo elemento.

“Nosotros llegamos a investigar porque la mujer dijo que ella estaba aquí en este lugar, y tuvo una discusión con su novio”, indicó la policía.

La investigación llevó a las autoridades a otra casa del novio, también en Santa Ana, donde dicen haber encontrado otra segunda botella con mercurio.

¿Para qué la quería? Aún no se sabe.

“Nomás vimos que llegaron varios policías, pero no sabíamos por qué ni a dónde venían. De repente entraron y sacaron a este señor”, relató Federico Torres, un trabajador del área.

La policía prohibió el ingreso a la casa de los trabajadores que reparaban el techo de la vivienda del novio interrogado por la policía, y en donde se encontró la segunda botella con mercurio.

“Nomás nos dijo la policía que no podíamos entrar a usar el baño porque no sé, y no sabía si íbamos a poder seguir trabajando después”, comentó Torres.

Según el Centro de Control de Enfermedades, el mercurio es un metal blanco plateado líquido que se utiliza en para aparatos científicos. Su exposición en altas concentraciones afecta los pulmones, la piel, y puede causar problemas renales.

“El hombre, en este caso, está cooperando con nuestros detectives, y ahorita nos estamos asegurando que no haya más mercurio en esta casa para proteger el vecindario”, dijo González.

Las botellas fueron llevadas al laboratorio para un análisis y confirmar si realmente el contenido era mercurio.

La policía también investiga cuál era el uso que le estaban dando.