Mujer alega que refrigerador “congelaba toda la comida” pese a dos años de intentos de repararlo

Durante dos años, nuestra televidente ha tenido un refrigerador que asegura, prácticamente nunca funcionó bien, así que llamó a Telemundo 52 Responde.

Margarita Fahán dijo que ya estaba cansada de que no le repararan bien su refrigerador, y le preocupaba que su garantía expirara, antes de que funcionara adecuadamente.

“Hacía una gelatina, se congelaba, se hacía piedra”, contó la señora Fahán.

Su refrigerador, dijo Fahán, congelaba la comida, casi desde que lo compró.

“Todo, los frijoles, sopa, lo que guardaba, se hacía hielo”, dijo.

La primera señal de que el electrodoméstico, que le costó $1,800 en Curacao y que tenía tres años de garantía, tenía problemas, fue a los seis meses.

A mediados del año empezó a no hacer hielo, y señaló que tras meses de que técnicos intentaron arreglarlo, el problema, empeoró.

“Después, ya no había agua tampoco. Congelaba, no había agua, y no había hielo”, dijo.

Fahán asegura que nada funcionaba como era debido.

“Empezó a congelar también el lado del refrigerador. Un lado no hacía hielo, y el otro se congelaba”, contó, algo que le preocupaba porque ya solo le quedaba un año de garantía.

"Dije, me voy a quedar sin nada. Entonces como yo siempre veo Telemundo dije, voy a llamar”.

Cuando la señora Fahán llamó, Telemundo 52 Responde se comunicó con Curacao para pedirles que revisaran el caso, y rápidamente enviaron a un equipo a casa de la señora Fahán.

“Pues vinieron, y arreglaron el refrigerador, y otra vez ya hace hielo y agua”, dijo Fahán.

Curacao agradeció la oportunidad de responder a la queja de la señora Margarita, expresando que “en Curacao nunca queremos escuchar que un cliente está teniendo problemas con un producto” y añadieron que “nadie debería tener que esperar tanto tiempo para obtener servicio”, por lo que, a manera de disculpa, le extendieron un crédito para que reemplace su refrigerador por uno nuevo si lo desea, y sin necesidad de devolver el que ya le repararon.

Feliz con el resultado, Fahán dijo le iba a regalar el refrigerador reparado a su hijo, y que ella estrenaría uno nuevo.