Mujer alega que hospital negó realizar una autopsia a su marido

En San Gabriel, la familia de un hombre que murió bajo sospecha de ser portador del COVID-19 asegura que solicitó una autopsia para determinar la causa de su muerte, sin embargo, el hospital que lo trató, presuntamente se reusó a realizarle la prueba del coronavirus.

El servicio médico forense del Condado de Los Ángeles afirmó que las personas que mueren bajo sospecha del coronavirus serán sometidas a una prueba solo si el hospital refiere al occiso, y en el caso de esta familia, no fue así, y ahora la familia tundra que sepultarlo en aislamiento.



“Perdí a mi esposo, mi pareja, mi todo, debo saber exactamente que fue lo que pasó”, dijo Julio Murillo, esposa de fallecido.

El lunes pasado, Julio Ramírez, de 43 años falleció aislado en su hogar de San Gabriel, y su esposa asegura que el 8 de marzo regresó de un viaje doméstico con síntomas similares al COVID-19.



“Empezó con calentura, con tos seca, y que le dolía el cuerpo”, contó Murillo.

Ramírez le dijo a su esposa que viajó sentado a un pasajero con tos, por lo que solicitó una cita con su medico, dos días después.



“Le dijeron que no fuera con el doctor, porque le iba a llamar por teléfono”, dijo Murillo.

Murillo afirma que el médico le recetó medicamentos, sin embargo, la fiebre regresó, por lo que llevó a su marido a un centro de urgencias.



“Estaba teniendo problemas para respirar, estaba débil y lo tuve que poner en una silla de ruedas”, agregó Murillo.

De acuerdo a la familia del difunto, los medicos presuntamente se negaron a examinarlo. Le recetaron antibióticos y lo mandaron a hacerse una radiografía del pecho par aver si tenía neumonía.

Pero antes de que les llegaran los resultados, Ramírez murió, y fue entonces que Murillo pidió una prueba del COVID-19, pero el hospital supuestamente se la negó.

Murillo señaló que el hospital iba a poner que su esposo falleció de causas naturales y que no iban a hacer una autopsia porque habia muerte de neumonía,

Un médico familiar asegura que una radiografía no es un diagnóstico al cien por ciento seguro. En China se han presentado casos de neumonía relacionados con el coronavirus.

“El COVID-19 está causando un tipo de neumonía que se concentra en los glóbulos bajos, tienen que investigar, aunque sea una biopsia”, señaló el medico Edgar Chávez.

En un comunicado, el Forense del Condado de Los Ángeles le dijo a Telemundo 52 que “la gran mayoría de los fallecimientos por COVID-19 bajo cuidado médico no serán investigados por el servicio médico forense. Que los proveedores médicos son responsables. Pero si ocurre una muerte sospechosa fuera, o dentro de un hospital antes de darse un diagnóstico, nos involucraremos en la autopsia y la prueba”.



A través de un comunicado, el hospital Kaiser Permanente, informó que no podían comentar sobre este caso, citando las leyes de privacidad. Sin embargo, el portavoz le reitero a Telemundo 52 que las autoridades de salud instruyen a los médicos a utilizar su juicio sobre quienes deben, o no ser sometidos a una prueba del COVID-19.