Cuando María Alarcón compró su carro, ordenó una llave adicional, pero nunca le llegó, por eso contactó a Telemundo 52 Responde.

La llave le costó más de $400, pero, aunque intentó que se la entregaran, comunicándose con múltiples personas en la concesionaria, nadie le resolvía.

Alarcón cuenta que cuando compró su camioneta en Elmer Toyota en el condado de Orange, pidió una llave adicional, pues le parecía muy importante tener el duplicado, aunque esto implicara un costo adicional.

“De $400 a $600 de acuerdo con el contrato, no es barata la verdad”, dijo Alarcón.

Le dijeron que se la enviarían después.

“Pasaron un mes, dos meses, y nada. Hablé con muchos supervisores, fui a la concesionaria de autos, y me dijeron ‘en tantos días te lo resolvemos’, y nada”, dijo Alarcón.

La espera, dice, fue excesiva.

“Pasaron seis meses, y meses que estuve pues, no peleando, pero llamando y tratando de resolverlo por mí misma, ¡y no pude! Frustrada, enojada, ¡en realidad no sabía qué hacer ya!”, contó.

Fue entonces cuando tomó la decisión de llamar a Telemundo 52 Responde.

“Viendo Telemundo, me atreví a hablar, y en cuestión de una semana me resolvieron el problema, y ¡ya tengo mi llave!”, dijo Alarcón.

Efectivamente, tras nuestra indagación, le enviaron su llave, y el gerente informó que la agencia automovilística está bajo una nueva administración, y que, aunque la señora Alarcón había comprado el carro durante la antigua administración, decidieron ayudar a resolver la situación.

“No es justo que les mientan a las personas cuando se ha pagado un dinero, por poquito que sea”, dijo Alarcón.