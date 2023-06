Mujer abandona a bebé recién nacido después de dar a luz en una calle de Ventura

Unos trabajadores que estaban en el turno de la noche en una panadería escucharon gritos provenientes de un callejón la madrugada del viernes. Salieron corriendo y encontraron a una mujer en trabajo de parto cerca de un muelle de carga en una zona industrial de Ventura.

Cuando llegaron a la escena alrededor de la 1 a. m. en la cuadra 4200 de Transport Street, los testigos dijeron que la mujer cortó el cordón umbilical, colocó al recién nacido en el suelo y huyó en la oscuridad.

Jaime Benavides, uno de los primeros trabajadores de la panadería que vio lo que estaba pasando, dijo que vio a la mujer quitarse los pantalones en el estacionamiento y dar a luz a un bebé.

“Su cabeza era visible, justo dentro de los pantalones”, dijo Benavides. "Estaban presionando contra su nariz".

Después de que la mujer se escapó, Benavides encontró al bebé dentro de los pantalones de la mujer.

“Me siento mal por la mamá”, dijo. “Ella no parecía estar bien y parecía que no tenía casa, pero me alegro de que el bebé esté bien”.

Los testigos llamaron al 911 y cuidaron al bebé hasta que llegaron los paramédicos y pudieron llevar al bebé a un hospital para recibir tratamiento. Se espera que el bebé sobreviva.

Un video cerca del muelle de carga mostró a los policías sacando una manta ensangrentada y otros artículos en el suelo.

La policía está revisando imágenes de vigilancia para ayudar a identificar a la mujer, que posiblemente necesite atención médica después de perder sangre y soportar el trauma del parto.

Ley de Entrega Segura del Bebé

Las personas se enfrentan a diferentes circunstancias. Es posible que sientan que no pueden criar a un niño o que no sepan qué recursos están disponibles para ayudarlos.

La Ley de Entrega Segura de Bebés protege a los bebés de ser abandonados en lugares inseguros al alentar a las personas a entregar a un bebé dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento, sin hacer preguntas y sin enjuiciamiento.

Los bebés deben ser llevados a un lugar de entrega seguro designado, como hospitales o ciertas estaciones de bomberos. Un padre o alguien con la custodia legal puede reclamar al bebé dentro de los 14 días desde el momento de la entrega.