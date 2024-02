“La extraño mucho”: madre de joven fallecida por sobredosis de fentanilo habla de su vida tras  la tragedia

Elena Pérez recuerda el día en que su hija Melanie Ramos, de 15 años, falleció por una sobredosis de fentanilo.

“Estaba yo en la casa y me llamaron diciendo que Meleni no estaba en la escuela”, cuenta Pérez.

Ocho horas después de esa primera llamada, la joven fue encontrada sin vida en el baño de su escuela, la Preparatoria Helen Bernstein en Hollywood. El hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2022.

Cuando me enteré que ella había muerto, pues, fue muy duro”, dice la madre. “No, no se cree, ¿verdad?”

Ha pasado año y medio desde ese día. Pérez no deja de pensar en su hija, a quien desearía tener a su lado.

“[Le diría] que la amo mucho. La extraño mucho. La quiero ver, quiero platicar con ella, escuchar su voz”, dice su acongojada madre. “Más que nada, abrazar. Y me da mucha tristeza no volver a abrazar a mi hija”.

Pérez demandó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) por negligencia y muerte por negligencia.

“Ellos dijeron que había salido [de la escuela], pero no. Ella nunca salió”, dice su madre sobre la respuesta de las autoridades educativas.

El LAUSD alega que, basado en información recopilada, la joven y una compañera salieron de la escuela, compraron la droga en un parque y regresaron al recinto escolar.

Cuando uno de los abogados que representa a la madre de Melanie Ramos le preguntó al oficial si había encontrado evidencia de que las jóvenes habían salido de la escuela, el agente respondió en forma afirmativa.

Sin embargo, Telemundo 52 tuvo acceso a la declaración jurada que hizo recientemente el detective de la policía de Los Ángeles que investigó el caso.

“El distrito escolar nunca acepta su responsabilidad”, dijo el abogado Luis Carrilo.

El distrito niega las acusaciones, en respuesta a la demanda entablada contra ellos en 2022. Tampoco estuvieron disponibles para una entrevista.

“Porque la escuela ya sabía lo que estaba pasando y no habían hecho nada”, dice Pérez. “Y mi niña murió ahí. No hicieron nada”.

El LAUSD solo envió un comunicado.

“El Distrito Escolar Unificado [de Los Ángeles] toma muy en serio la salud y seguridad de nuestros estudiantes. Nuestros pensamientos están con la familia durante este difícil momento. El distrito normalmente no hace comentarios sobre litigios pendientes”.

Para evitar que otros jóvenes y padres sufran las consecuencias mortales del fentanilo, Pérez se dedicó a promover un proyecto de ley inspirado en su hija y presentó su caso ante la legislatura estatal de Sacramento.

La ley exige que todas las escuelas de California diseñen un plan para prevenir y responder a sobredosis de fentanilo.

“Yo sé que esta ley va a ayudar a muchos muchachos, muchos papás”, dice Pérez. “Tuvo que pasarle a mi niña, ¿verdad? Para que más jóvenes se salven”.

A pesar de la tristeza por la ausencia de su hija, el recuerdo de Melanie la anima a seguir adelante

“Cuando yo estoy muy triste y me recuerdo mucho de ella, y me pongo así bien triste, como que siento algo, como que ella está aquí”, dice Pérez. “Y como que me empieza a calmar, y sí, se me calma. Y digo, ‘sí, sí, voy a salir adelante’”.