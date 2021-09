Muerte de pareja podría deberse a disputa por lugar de estacionamiento

Una confrontación de furia en la carretera, posiblemente por un lugar de estacionamiento, podría haber provocado un tiroteo este fin de semana que dejó a una pareja de Long Beach muerta, dicen miembros de la familia.

La policía no ha confirmado detalles sobre lo que causó la muerte a tiros el sábado de los residentes de Long Beach, Maricela Honorato, de 44 años, y Juan Guizar-Gutiérrez, de 39. Los familiares en una vigilia el domingo dijeron que parece que una disputa sobre un lugar de estacionamiento precedió al tiroteo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Otro familiar en el automóvil con la pareja les dijo a las tres hijas de Guizar-Gutiérrez, que asistieron a la vigilia del domingo, que el tirador fue provocado por la furia en la carretera.

Su hija Tania Turcios, de 21 años, estaba estudiando para un examen cuando se enteró del tiroteo.

"No lo pensé dos veces. No agarré mis zapatos ni nada. Simplemente salí directamente", dijo Turcios. "Encontré a mi padrastro en el suelo y a mi madre allí. Mi madre, todavía respiraba y yo estaba hablando con ella. Solo le dije que la amaba. Sabía que estaba tratando de decir algo, pero ella ya no podía”.

La pareja acababa de regresar a casa de pescar y fue seguida por un vehículo con dos hombres adentro, tocando la bocina y diciéndoles que se movieran, dijeron familiares. Guizar-Gutiérrez posiblemente discutieron con los hombres, lo que se convirtió en una pelea y el tiroteo.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 7:50 p.m. el sábado en la cuadra 900 de Park Circle, frente a Drake Park, dijo la portavoz del LBPD, Arantxa Chavarria, a City News Service.

Se llamó a la policía al lugar con respecto a una llamada de pelea. Más tarde, la policía dijo que se creía que el tiroteo ocurrió afuera, y no se supo de inmediato si el tiroteo estaba relacionado con la llamada de pelea original.

Los oficiales encontraron a Guizar-Gutiérrez en la acera con heridas de bala en la parte superior del cuerpo. Honorato yacía en la calle, sufriendo un disparo en la parte superior del cuerpo.

Guizar-Gutiérrez fue declarado muerto en el lugar.

Los paramédicos llevaron a Honorato a un hospital del área, donde luego murió a causa de sus heridas.

No se dispuso de más detalles, incluyendo la información del sospechoso y el posible motivo, dijo Chavarría.

Los detectives de homicidios de la policía de Long Beach instaron a cualquier persona con información sobre el tiroteo a llamarlos al 562-570-7244 o Crime Stoppers al 800-222-8477.