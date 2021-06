Muere uno de los abogados que defendió a O.J. Simpson en el histórico juicio

F. Lee Bailey, el famoso abogado que defendió a O.J. Simpson, Patricia Hearst y el presunto estrangulador de Boston, pero cuya carrera legal se detuvo cuando fue inhabilitado en dos estados, falleció, dijo el jueves un excolega. Tenía 87 años.

Fishman no reveló la causa de la muerte, pero dijo que Bailey se había mudado a Georgia hace aproximadamente un año para estar más cerca de uno de sus hijos y había estado lidiando con varios problemas médicos durante los últimos meses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“En muchos aspectos, fue el modelo de lo que debería ser un abogado defensor penal en términos de preparación e investigación”, dijo Fishman, cuya asociación legal y amistad con Bailey data de 1975.

En una carrera que duró más de cuatro décadas, Bailey fue visto como arrogante, egocéntrico y desdeñoso de la autoridad. Pero también fue reconocido como audaz, brillante, meticuloso e incansable en la defensa de sus clientes.

"La profesión legal es un negocio con una enorme colección de egos", dijo Bailey en una entrevista con U.S. News and World Report en septiembre de 1981. "Pocas personas que no son fuertes egoístamente gravitan hacia ella".

Algunos de los otros clientes de alto perfil de Bailey incluían al Dr. Samuel Sheppard, acusado de matar a su esposa, y al Capitán Ernest Medina, acusado en relación con la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam.

Bailey, un piloto ávido, autor de best-sellers y presentador de programas de televisión, fue miembro del "equipo de ensueño" legal que defendió a Simpson, el ex corredor estrella de la NFL y actor absuelto de los cargos de haber matado a su esposa, Nicole Brown Simpson, y a su amigo, Ron Goldman, en 1995.

En un tuit el jueves, Simpson dijo, “Perdí a un genial. F Lee Bailey, te extrañaremos".

Bailey era el miembro más valioso del equipo, dijo Simpson en una historia de 1996 en The Boston Globe Magazine.

“Pudo simplificar todo e identificar cuáles eran las partes más importantes del caso”, dijo Simpson. “Lee expuso cuál era la estrategia del caso, qué iba a ser importante y qué no. Pensé que tenía una comprensión asombrosa de lo que iban a ser las partes más importantes del caso, y resultó ser cierto".

Uno de los momentos más memorables del juicio se produjo cuando Bailey interrogó al detective de la policía de Los Ángeles Mark Fuhrman en un intento de retratarlo como un racista cuyo objetivo era incriminar a Simpson. Era el clásico Bailey.

Fuhrman negó haber usado epítetos raciales, pero la defensa luego mostró grabaciones de Fuhrman haciendo insultos racistas.

Aunque Fuhrman se mantuvo tranquilo bajo presión, y algunos expertos legales calificaron la confrontación como un empate, Bailey, recordando el intercambio meses después, dijo, "ese fue el día en que Fuhrman cavó su propia tumba".

El último libro de Bailey, "The Truth About the O.J. Simpson Trial: By The Architect of the Defense ”, se publicó este mes.

Bailey obtuvo absoluciones para muchos de sus clientes, pero también perdió casos, sobre todo el de Hearst.

Hearst, heredera editorial, fue secuestrada por el grupo terrorista Symbionese Liberation Army el 4 de febrero de 1974 y participó en robos a mano armada con el grupo. En el juicio, Bailey afirmó que la obligaron a participar porque temía por su vida. Ella todavía estaba condenada.

Hearst llamó a Bailey un "abogado ineficaz" que redujo el juicio a "una burla, y una farsa", en una declaración que firmó con una moción para reducir su sentencia. Hearst lo acusó de sacrificar su defensa en un esfuerzo por conseguir un contrato de libro sobre el caso.

Fue puesta en libertad en enero de 1979 después de que el presidente Jimmy Carter conmutara su condena.

Bailey se hizo famoso como abogado de Sheppard, un osteópata de Ohio condenado en 1954 por asesinar a su esposa.

Sheppard pasó más de una década tras las rejas antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara en una decisión histórica de 1966 que “la publicidad masiva, omnipresente y perjudicial” había violado sus derechos. Bailey ayudó a obtener una absolución en un segundo juicio.

Bailey también defendió a Albert DeSalvo, el hombre que se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos del estrangulador de Boston entre 1962 y 1964. DeSalvo confesó los asesinatos, pero nunca fue juzgado ni condenado, y luego se retractó. A pesar de las dudas arrojadas sobre la afirmación de DeSalvo, Bailey siempre sostuvo que DeSalvo era el estrangulador.

A lo largo de su carrera, Bailey antagonizó a las autoridades con su estilo a veces abrasivo y su búsqueda de publicidad. Fue censurado por un juez de Massachusetts en 1970 por “su filosofía de egocentrismo extremo” y fue inhabilitado durante un año en Nueva Jersey en 1971 por hablar públicamente sobre un caso.

Pero la publicidad fue parte de su estrategia, dijo Fishman.

"Disfrutar del ojo público se convirtió en una herramienta para él", dijo Fishman. "Fue uno de los primeros abogados en salir de la sala del tribunal y hablar frente a un montón de micrófonos. Todas las noticias sobre un caso provenían del lado de la fiscalía. Así que su estrategia fue salir y poner en duda todos los cargos criminales.

Bailey fue inhabilitado en Florida en 2001 y al año siguiente en Massachusetts por la forma en que manejó millones de dólares en acciones propiedad de un narcotraficante convicto en 1994. Pasó casi seis semanas en una prisión federal acusado de desacato al tribunal en 1996 después de negarse a voltee el caldo. La experiencia lo dejó "amargado".

Pasó el examen de la abogacía en Maine en 2013, pero el tribunal más alto del estado le negó el derecho a ejercer, que concluyó que no había demostrado que entendiera la gravedad de sus acciones que lo llevaron a su inhabilitación en los otros estados.

Francis Lee Bailey nació en el suburbio de Waltham en Boston, hijo de un publicista de periódicos y un maestro de escuela.

Se matriculó en la Universidad de Harvard en 1950, pero se marchó al final de su segundo año para prepararse para convertirse en piloto de la Marina. Conservó un amor de por vida por volar e incluso fue dueño de su propia compañía de aviación.

Mientras estaba en el ejército, Bailey se ofreció como voluntario para el personal legal en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Cherry Point en Carolina del Norte, y pronto se convirtió en el oficial legal de más de 2,000 hombres.

Bailey se licenció en derecho en la Universidad de Boston en 1960, donde obtuvo un promedio de 90,5, pero se graduó sin honores porque se negó a unirse a Law Review. Dijo que la universidad renunció al requisito de una licenciatura debido a su experiencia legal militar.

Bailey se casó cuatro veces y se divorció tres. Su cuarta esposa, Patricia, murió en 1999. Tuvo tres hijos.

---

Esta historia ha sido editada para aclarar que aunque aprobó el examen de la barra de Maine, a Bailey no se le permitió ejercer la abogacía en el estado.