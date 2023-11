Muere un motociclista tras choque contra un BMW que se dió a la fuga en North Hills

La policía de Los Ángeles busca al conductor de un BMW que se dio a la fuga tras un choque mortal contra un motociclista en North Hills.

El incidente ocurrió el jueves alrededor de las 6:40 p.m. cerca de Woodley Avenue y Parthenia Street, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte del LAPD, un BMW blanco de 1992 viajaba a alta velocidad en dirección sur por Woodley Avenue cuando chocó contra una motocicleta Harley-Davidson de 2008 que salía de un estacionamiento privado.

El accidente provocó que el motociclista chocara contra un vehículo, dijo la policía. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo declararon muerto en el lugar.

El conductor del BMW chocó contra un vehículo estacionado y luego se dio a la fuga, dejando atrás a un pasajero, dijo la policía.

El motociclista era un hombre de unos 50 años, dijo la policía. Su nombre no fue revelado porque su familia aún no había sido notificada.

La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información que llame al 818-644-8117 o al 1-877-527-3247.

