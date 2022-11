Muere en el hospital trabajador afectado por dióxido de carbono en LAX

Un hombre que trabajaba en una sala de servicios eléctricos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando él y tres compañeros de trabajo estuvieron expuestos a vapores de dióxido de carbono en octubre murió en un hospital, anunició su familia.

Cris Abraham, de 36 años, murió el viernes, dijo su familia en un comunicado en una página de GoFundMe que se estableció después del incidente del 31 de octubre.

“Lamentablemente, debido a sus heridas, Cris falleció la madrugada del viernes, el 11-11-22'', dice el comunicado.

“Toda la familia está devastada por su pérdida. Agradecemos su continuo apoyo mientras la familia se adapta a la vida sin Cris. Tengan a Tiffany y a los niños en sus pensamientos y oraciones”, agregó el comunicado.

La página había generado más de $34,000 en donaciones hasta el martes por la mañana.

Alrededor de las 7 a. m. del 31 de octubre, Abraham y tres compañeros de trabajo se enfermaron por el dióxido de carbono que se liberó de un sistema de supresión de incendios en una sala de servicios eléctricos, a unos 200 pies de la Terminal 8, lo que provocó una evacuación de la terminal e impactó a algunos vuelos entrantes.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijeron que el dióxido de carbono era liberado como parte de un sistema de supresión de incendios, que se activó en la sala eléctrica en la que trabajaban los cuatro contratistas independientes.

Tres de esos trabajadores lograron escapar de la habitación, pero Abraham fue vencido por los vapores.

“Al encontrar que el trabajador lesionado no respondía y determinando que no había otras personas en peligro, el bombero y el paramédico llevaron al hombre de la habitación y subió un corto tramo de escaleras hasta el ambiente rico en oxígeno más seguro del pasillo, donde rápidamente confirmaron que no tenía pulso ni respiración”, informó el LAFD.

“Con la asistencia práctica oportuna y calificada de Los Ángeles,

El Departamento de Policía y los oficiales de policía del aeropuerto de Los Ángeles que los ayudaron con la RCP, el equipo de paramédicos de LAFD, pronto se unió a otros socorristas de LAFD, inmediatamente comenzaron medidas avanzadas de soporte vital y durante el transporte de la ambulancia del hombre a un hospital, donde llegó en estado crítico, aunque con el pulso y la respiración espontánea restaurados”, informó el LAFD.

Los otros tres trabajadores fueron evaluados médicamente por paramédicos y rechazaron recibir más tratamiento o transporte en ambulancia, informó LAFD.

Abraham fue hospitalizado en coma inducido médicamente, dijo su familia.

Los funcionarios notificaron a Cal/OSHA para una investigación formal sobre el incidente, informó el LAFD.