Muere niña de 5 años y su padre tras ser embestidos por presunto conductor ebrio en el sur de Los Ángeles

Una niña de 5 años y su padre murieron a pocos minutos de llegar al Año Nuevo cuando un conductor que iba a exceso de velocidad chocó contra el vehículo de su familia en el sur de Los Ángeles, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Una familia de cuatro miembros conducía por Normandie Avenue alrededor de las 11:30 p.m. el domingo, cuando un hombre que conducía a exceso de velocidad en una camioneta pasó por alto una señal de alto en 60th Place y chocó su auto, según la División de Tráfico Sur de LAPD.

Los testigos dijeron a nuestra cadena hermana NBC4 que el auto giró dos veces antes de chocar contra una gran puerta de acero que daba acceso a un estacionamiento. Un hombre que vive a dos casas de distancia dijo que intentó sacar a los dos niños del asiento trasero.

"Salí e intenté sacar a los bebés, pero estaban todos atrapados. No pudimos hacer nada al respecto", dijo el hombre, que no quiso ser identificado.

Los bomberos tuvieron que sacar a la familia del vehículo. Dijeron que el padre murió en el impacto y una niña de 5 años murió en el hospital. Hasta el lunes, la madre permanece en estado crítico y la niña de 2 años se encuentra en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, luchando por su vida.

El video de vigilancia de una casa en 60th Place, al este de Normandie Avenue, mostró la camioneta blanca acelerando por la calle, seguida por un auto rojo. En un video de teléfono celular obtenido por NBC4, se puede escuchar al conductor del auto rojo diciéndole a la policía que la camioneta había estado conduciendo imprudentemente antes del accidente.

“Intentó atravesar algunas calles laterales. No podía conducir. Casi chocó contra varios autos”, dijo a los oficiales. "Pasó por varias señales de alto".

El detective principal de la División de Tráfico Sur del LAPD confirmó que el alcohol fue un factor en el accidente.

Otro vecino describió el accidente que vio desde su porche delantero, confirmando que el conductor no se detuvo en la esquina de 60th Place e intentó conducir recto por Normandie Avenue, atropellando a la familia.

La policía todavía estaba tratando de identificar a la familia el día de Año Nuevo, afirmando que es posible que acabaran de comprar su automóvil.

Otra vecina dijo que siempre estaciona donde se detuvo la camioneta blanca en la calle. Sin embargo, en la víspera de Año Nuevo se quedó hasta tarde para orar en la iglesia.

“Una de las madres de la iglesia me agarró. Ella me acompañó hasta el frente, me dijo ‘Vamos, porque no sabemos lo que te espera afuera’, y ahí estaba”, dijo refiriéndose al accidente, “Podríamos haber sido nosotros”.

Dijo que su madre también fue atropellada en la misma intersección varios años antes y que no ha vuelto a conducir desde entonces.

Varias personas que viven en el barrio dijeron que mensualmente ocurren accidentes en la misma intersección y están pidiendo a la ciudad un semáforo.

La policía no identificó al conductor de la camioneta, pero dijo que también resultó herido y trasladado al hospital. El detective dijo que podría enfrentar cargos de asesinato.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el oficial Cha, el oficial Kim o el detective Moreno de la División de Tráfico Sur al 323-421-2500. También puede permanecer en el anonimato llamando a Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477) o visitando www.lacrimestoppers.org