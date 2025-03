Joseph Wambaugh, expolicía de Los Ángeles y autor de novelas policiales, muere a los 88 años

LOS ÁNGELES - Joseph Wambaugh, quien escribió el impactante bestseller de crímenes reales "The Onion Field" y numerosas novelas crudas, pero oscuramente humorísticas, sobre el trabajo policial cotidiano, basadas en sus propias experiencias como agente de policía en Los Ángeles, falleció a los 88 años.

Una amiga de la familia, Janene Gant, informó a The New York Times que Wambaugh murió el viernes en su hogar en Rancho Mirage, California, y la causa fue cáncer esofágico.

El prolífico autor, que inicialmente planeaba ser profesor de inglés, había trabajado en el Departamento de Policía de Los Ángeles durante 11 años y alcanzó el rango de sargento cuando publicó su primera novela, "The New Centurions", en 1971.

Esta obra ofreció una mirada dura y cínica a las vidas de los agentes de policía y las presiones que enfrentan al patrullar las calles de Los Ángeles, que a menudo suelen ser complicadas.

Posteriormente, publicó una novela similar, "The Blue Knight", en 1972.

"Si no inventó la novela policiaca, ciertamente la reinventó", dijo Michael Connelly, autor de las exitosas novelas policiales que presentan al detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, "Harry Bosch", a The Associated Press, en 2007.

Por popularidad, aunque los dos primeros libros de Wambaugh fueron bien recibidos, fueron eclipsados por su siguiente obra, "The Onion Field", un relato real sobre el secuestro y asesinato de un agente de policía de Los Ángeles en 1963.

Momentos después de realizar una parada de tráfico rutinaria en Hollywood, los agentes Ian Campbell y Karl Hettinger fueron desarmados por los ocupantes del vehículo y llevados a un campo de cebollas cerca de Bakersfield. Campbell fue asesinado a tiros y Hettinger logró escapar.

Después de la publicación del libro, Wambaugh regresó a la ficción con una mirada salvajemente divertida, aunque a veces trágica, sobre un grupo de agentes de policía de Los Ángeles a quienes llamó "The Choirboys".

Al igual que sus dos primeras novelas, incluía relatos ficticios de experiencias de primera y segunda mano, y exploraba las historias de fondo de los policías, las personas a las que estaban obligados a proteger e incluso algunos a quienes arrestaron.

Los policías en los libros de Wambaugh luchaban con problemas como el alcoholismo, el racismo y el adulterio, muchos de los cuales eran provocados por el estrés laboral. A veces se involucraban en brutalidad, y sus objetivos no siempre eran criminales. Algunos eran personas pobres o indefensas en el lugar equivocado en el momento equivocado.

"Los policías ficticios de Wambaugh eran seres humanos, con todas las peculiaridades y miedos que cualquiera de nosotros tiene. Su enorme perspicacia cambió la forma en que todos los que vinimos después de él abordamos nuestro trabajo", dijo el exitoso escritor de novelas de detectives, Robert Crais.

Hijo de un agente de policía, Joseph Aloysius Wambaugh, Jr. había planeado convertirse en profesor después de obtener una licenciatura en inglés de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Dijo que eligió hacer cumplir la ley en su lugar cuando se enteró de que los policías ganaban mejor.

Había utilizado los beneficios de la Ley de Ayuda a Veteranos para pagar la universidad después de servir en el Cuerpo de Infantería de la Marina tras terminar la secundaria.

Obtuvo una maestría en 1968 mientras trabajaba como sargento detective, aproximadamente al mismo tiempo que comenzó lo que él llamaba su "garabateo". Los garabatos, mostrados inicialmente sólo a su esposa, Dee, describían sus experiencias policiales.

Después de publicarlos como "The New Centurions", Wambaugh intentó equilibrar sus carreras como escritor y agente de policía. Se rindió tras la publicación de "The Onion Field", diciendo que la fama que le trajo el libro lo hizo imposible.

"Las personas llamaban a la estación con crímenes falsos y pedían al sargento Wambaugh que los resolviera. Los sospechosos que arrestaba pedían papeles en adaptaciones cinematográficas", decía la biografía en su sitio web.

La gota que derramó el vaso llegó cuando su compañero detective de mucho tiempo comenzó a abrirle la puerta de su patrulla. Renunció al Departamento de Policía de Los Ángeles en 1974.

Al centrar su atención en la escritura a tiempo completo, publicó 18 libros en los siguientes 40 años. Varios fueron novelas, aunque su bestseller de 1992, "Echoes in the Darkness", era la historia de crímenes reales sobre los asesinatos de la maestra de escuela de Filadelfia, Susan Reinert, y sus dos hijos.

"Lines and Shadows" examinó las vidas de los agentes de policía que patrullan la frontera entre Estados Unidos y México buscando proteger a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país de los criminales. "The Blooding" analizó un caso británico histórico en el que se utilizó ADN para capturar a un asesino.

"Echoes in the Darkness" trajo a Wambaugh su propia cuota de controversia cuando uno de los acusados en el asesinato de Reinert mantuvo que fue incriminado y pasó seis años en el corredor de la muerte por los asesinatos antes de que su condena fuera anulada.

Jay C. Smith presentó una demanda alegando que Wambaugh conspiró con la policía para ocultar pruebas a su favor y fabricar evidencia que lo vinculara con los asesinatos para ganar dinero con su libro y una miniserie de televisión. La demanda fue finalmente desestimada.

Varios libros de Wambaugh fueron adaptados al cine, y también fue uno de los creadores del popular programa de televisión de los años 70, "Police Story".

Durante un tiempo, se alejó de escribir sobre la policía, produciendo novelas como "The Black Marble", de 1978, que satirizaba los concursos de perros; "The Secrets of Harry Bright", de 1985, que ofrecía una dura crítica a los adinerados californianos del sur del estado, y "The Glitter Dome", de 1981, que examinaba la industria del porno.

En 2006 regresó a las historias policiales con "Hollywood Station", basada en relatos que dijo haber obtenido de sesiones informales de bebida y cena con agentes de policía. Mantenía esas sesiones, dijo Wambaugh, en parte porque extrañaba salir con policías y en parte porque se había quedado sin sus propias historias que contar.

En 2012, publicó "Harbor Nocturne", el quinto libro de la serie "Hollywood Station".

Esos libros posteriores se ambientaron en un Departamento de Policía de Los Ángeles que se había visto afectado por la golpiza a Rodney King en 1991 y el llamado escándalo de la estación Rampart, en el que miembros de una unidad de élite contra pandillas, con sede en ese complicado vecindario de la ciudad, golpearon e incriminaron a pandilleros sospechosos.

En una entrevista de 2007 con The Associated Press, Wambaugh dijo que creía que los verdaderos policías malos del departamento no eran más que un puñado. Pero agregó que su comportamiento dificultaba la labor de todos los demás.

"Ahora tienen miedo de todo", comentó. "El buen policía es el que es proactivo, el que podría recibir quejas. Pero el buen policía asume ese riesgo", agregó.

Le sobrevive su esposa, Dee Allsup, con quien se casó en 1955. Tuvieron tres hijos, David, Jeannette y Mark, quien murió en un accidente automovilístico en 1984.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.