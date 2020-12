Muere hombre con presuntos síntomas del COVID-19 tras estar en vuelo de Orlando a LA

NUEVA ORLEANS - United Airlines entregó información sobre otros pasajeros a funcionarios de salud federales después de que un hombre que posiblemente tenía síntomas similares al coronavirus muriera poco después de estar en un vuelo, dijo la aerolínea el viernes.

El vuelo de costa a costa despegó el lunes de Orlando, Florida y fue desviado a Nueva Orleans porque el hombre experimentó una emergencia médica a bordo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) pidieron a United el manifiesto de pasajeros para que se les pueda decir a otros pasajeros que podrían haber estado expuestos a una enfermedad, dijo el portavoz Charles Hobart.

El pasajero había llenado un formulario antes del vuelo diciendo que no había dado positivo por COVID-19 y que no tenía síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según la aerolínea.

"Es evidente que el pasajero reconoció erróneamente este requisito", dijo United.

United dijo que el CDC no especificó la causa de la muerte del hombre, y United no sabe si fue por COVID-19. Pero, dijo la aerolínea, se escuchó a la esposa del hombre decirle a un técnico médico de emergencia que había mostrado síntomas de la enfermedad, incluida la pérdida del gusto y el olfato.

El CDC está recolectando información para decidir si es apropiado tomar más medidas de salud pública, dijo un portavoz de la agencia en un mensaje de texto. "Para proteger la privacidad del individuo, no estamos proporcionando esta información al público".

Los cuatro asistentes de vuelo fueron puestos en cuarentena durante dos semanas una vez que llegaron a Los Ángeles, "según las pautas escritas", dijo Taylor Garland, portavoz de la Asociación de asistentes de vuelo.

“Nuestro sindicato continúa brindando apoyo a la tripulación”, dijo Garland. "Instamos a los pasajeros a cumplir con las políticas COVID de la aerolínea y quedarse en casa si está enfermo".

Una mujer que tuiteó el lunes por la noche que había escuchado a la esposa del hombre decir que tenía COVID-19 no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El avión salió de Orlando, Florida, con destino Los Ángeles, pero realizó un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans. El hombre fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto, según la aerolínea.

Hobart dijo que originalmente a United se le dijo que había muerto de un problema cardíaco, por lo que a los pasajeros se les permitió permanecer en el avión y completar el vuelo a Los Ángeles o tomar un vuelo posterior. La aerolínea dijo que todos los pasajeros se quedaron en el avión.