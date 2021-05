Muere Eli Broad, empresario multimillonario que transformó a Los Ángeles

Eli Broad, el filántropo multimillonario, coleccionista de arte contemporáneo y emprendedor que cofundó la construcción de viviendas Kaufman and Broad Inc. y lanzó el gigante de servicios financieros SunAmerica Inc., murió el viernes en Los Ángeles. Tenía 87 años.

Suzi Emmerling, portavoz de la Fundación Eli y Edythe Broad, confirmó su muerte al diario The New York Times. Ella le dijo al diario que Broad murió en el Centro Médico Cedars-Sinai después de una larga enfermedad.

Fue Broad (pronunciado brohd) quien proporcionó gran parte del dinero y la fuerza de voluntad utilizados para remodelar el centro de Los Ángeles, una vez moribundo, en un área floreciente de lofts caros, elegantes restaurantes y estructuras cívicas como el emblemático Walt Disney Concert Hall. Abrió su propio museo homónimo y biblioteca de préstamos de arte, The Broad, en 2015 en el centro de la ciudad.

El valor neto estimado de Broad el viernes se cotizó en $ 6,9 mil millones, según Forbes.

Como joven contable en la década de 1950, Broad vio una oportunidad en el floreciente mercado inmobiliario. Dejó su trabajo y se asoció con el desarrollador Donald Kaufman y comenzó a construir casas para principiantes que estaban ansiosos por reclamar su porción del Sueño Americano. La compañía finalmente se convirtió en KB Home, uno de los desarrolladores de viviendas más exitosos del país.

Casi 30 años después, Broad descubrió la oportunidad una vez más y transformó la rama de seguros de la compañía en un conglomerado de ahorros para la jubilación que satisfacía las necesidades financieras de los ‘baby boomers’ que envejecían.

En el proceso, Broad se convirtió en uno de los hombres más ricos de la nación, con un imperio financiero estimado por la revista Forbes en 2009 en $ 5.4 mil millones. Forbes lo clasificó como el 42 en su lista de los estadounidenses más ricos.

También se ganó la reputación de ser un negociador tenaz y motivado.

"Si juegas a los seguro todo el tiempo, no llegarás muy lejos", dijo Broad al Investor's Business Daily en 2005.

Fuera del trabajo, Broad usó su riqueza y estatus para llevar a cabo proyectos de mejora cívica, educativa, científica y cultural, particularmente en Los Ángeles. El nativo de Nueva York se había mudado a la sección de tony Brentwood de la ciudad en 1963. Sus fundaciones benéficas donaron millones a tales proyectos, particularmente aquellos destinados a mejorar la educación pública, y establecieron donaciones en varias universidades de todo el país.

En la década de 1990, Broad dirigió la campaña para ayudar a recaudar fondos para construir el Walt Disney Concert Hall diseñado por Frank Gehry y fue uno de los principales suscriptores del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, entre otras instituciones. Ávida aficionada al arte desde la década de 1960, Broad tenía una colección estimada en 500 millones de dólares en 2003.

En 1984, estableció la Broad Art Foundation para prestar obras de su colección al público.

Una década más tarde, compró la famosa obra "I ... I'm sorry" de Roy Lichtenstein por $ 2.5 millones en una subasta con una tarjeta de crédito y donó los más de 2 millones de puntos de viajero frecuente que acumuló a los estudiantes del Instituto de California para las Artes. En 2008, con su dinero, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles abrió su nuevo Museo de Arte Contemporáneo Broad con obras de la colección de Broad.

Broad también ejerció una considerable fuerza política. Como Demócrata, lideró el impulso para atraer la convención nacional del partido en 2000 a Los Ángeles. Sin embargo, a veces se separaba de su partido, sobre todo en 1972 cuando, desilusionado con la campaña del senador George McGovern, se desempeñó como copresidente de los demócratas de Nixon.

Años después de que Nixon renunciara a la presidencia en desgracia, Broad le dijo a la revista Los Ángeles que sus esfuerzos en nombre de Nixon eran algo que "admite a odiar". Pero no era la última vez que apoyaba a un republicano. También respaldó a su amigo cercano, el exalcalde de Los Ángeles Richard Riordan, con quien compartió una visión mutua de la reforma de las escuelas públicas.

Hijo de inmigrantes lituanos, Broad nació el 6 de junio de 1933 en la ciudad de Nueva York pero se crió en Detroit. Su padre era pintor de casas y propietario de una pequeña empresa.

Broad obtuvo su título universitario en la Universidad Estatal de Michigan en 1954. En 1991, fundó el Eli Broad College of Business y el Eli Broad Graduate School of Management de la universidad.

A los 20, aprobó el examen de contador público certificado de Michigan, convirtiéndose en la persona más joven en ese momento en hacerlo. Al año siguiente, se casó con la novia de su ciudad natal, Edythe. La pareja tuvo dos hijos, Jeffrey y Gary. Su esposa e hijos le sobreviven, según Los Angeles Times.

Ansioso por dejar la escuela y comenzar su carrera, Broad comenzó a trabajar para varios clientes, incluido Kaufman. Pronto, Broad tomó nota del mercado inmobiliario y comenzó a estudiar el campo, leer revistas de la industria y utilizar su conocimiento contable para analizar el negocio. Gradualmente se convenció de que se podía ganar dinero.

En 1957, a la edad de 23 años, entró en el negocio de Kaufman, vendiendo casas en los suburbios de Detroit. Las primeras casas se vendieron por alrededor de $ 12,000, aproximadamente un 10 por ciento menos que los competidores porque se construyeron sin los sótanos habituales y en aproximadamente la mitad del tiempo.

Kaufman y Broad se acercaron al oeste, primero a Arizona y luego a California. Trasladaron la sede corporativa de la empresa a Los Ángeles en 1963, dos años después de que se convirtiera en la primera constructora de viviendas en cotizar en bolsa.

En 1971, Broad compró una compañía de seguros como cobertura contra los ciclos de auge y caída del mercado de la vivienda. Como lo había hecho antes de aventurarse en el sector inmobiliario, Broad comenzó a investigar el mercado de seguros y vio la planificación financiera para los jubilados como un mejor negocio. Comenzó a cambiar el enfoque de la subsidiaria hacia la venta de anualidades y otros productos de ahorro para la jubilación.

La compañía pasó a llamarse SunAmerica en 1989, con Broad como presidente y director ejecutivo. En 1998, American International Group, con sede en Nueva York, adquirió SunAmerica por $ 16.500 millones de dólares.

Dos años más tarde, Broad dejó el cargo de jefe, pero mantuvo el título de presidente.

"Haré las cosas que disfruto hacer y las cosas con las que podría tener más valor en lugar de hacer las cosas del día a día", dijo Broad a The Associated Press en ese momento. "Me gusta trabajar. En este momento probablemente trabajo 80 horas a la semana. Todavía me veo trabajando cerca de 40 horas en SunAmerica / AIG y tal vez 40 horas en otras cosas".

En los últimos años, Broad pasó gran parte de su tiempo dedicado al trabajo filantrópico a través de sus fundaciones, abogando por la reforma de la educación pública, promoviendo el renacimiento del centro de Los Ángeles como un centro comercial y residencial y otras causas.

En 1999, los Broads fundaron la Broad Education Foundation, con el objetivo de mejorar la educación pública urbana. La fundación comprometió más de $ 500 millones para la causa en sus primeros cinco años.

Broad adoptó el enfoque de un director ejecutivo, creyendo que las escuelas con problemas a menudo podrían mejorarse enormemente si sus directores las administraran mejor.

“Estas son empresas enormes”, dijo Broad sobre los distritos escolares urbanos en una entrevista con la revista Forbes en 2003. “No se comienza desde abajo. Empiezas desde arriba".