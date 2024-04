Muere agente herido en un incendio del centro de detención Pitchess en Castaic

Un agente del sheriff del condado de Los Ángeles herido en un incendio en un campo de tiro móvil en el Centro de Detención Pitchess en octubre murió, confirmó el departamento el domingo.

El sábado falleció el agente Alfredo “Freddy” Flores, Joe Nunez, el abogado de la familia Flores anunció.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no identificó de inmediato al oficial el domingo por la mañana, pero se esperaba que diera más información más tarde.

El accidente de entrenamiento ocurrió el 10 de octubre de 2023 en el Centro de Detención Pitchess, uno de los centros de custodia del Centro Correccional del Condado Norte en Castaic.

Según la declaración de Núñez en nombre de la familia de Flores, la causa del incendio fue "el mal funcionamiento del equipo durante un simulacro de entrenamiento".

El incendio estalló alrededor de las 9:30 a. m. de ese día dentro de un remolque de 53 pies configurado como campo de tiro móvil.

Cuando los bomberos llegaron a las instalaciones en la cuadra 29300 de The Old Road, determinaron que otros agentes habían llevado a dos agentes heridos al Hospital Henry Mayo Newhall. Los detalles específicos sobre la naturaleza y el alcance de sus lesiones no fueron revelados en ese momento, y el sheriff Robert Luna se limitó a decir que sus lesiones "son consistentes con un incendio".

Los equipos de bomberos del condado trabajaron durante toda la mañana para apagar el fuego persistente dentro del remolque, y las municiones sin explotar obstaculizaron el esfuerzo.

El incendio finalmente fue declarado extinguido a la 1:20 p.m. y estaba contenido en el único remolque móvil.

El estado del otro agente herido no quedó claro de inmediato.