Movimiento “Queremos la Green Card” iniciará con una marcha en Los Ángeles

Ya ha pasado más de una década desde que la Elvira Arellano se convirtió en el rostro de la resiliencia del inmigrante indocumentado.

Arellano se pasó un año refugiada en una iglesia para no ser deportada y separada de su hijo, y el miércoles regresó a Los Ángeles, donde debido a la deportación, se vio interrumpido su esfuerzo.



“Para mí, hoy es un día histórico, después de 13 años, yo estoy aquí nuevamente”, dijo Arellano.



Y es que fue justamente en Los Ángeles, en el 2007, donde Arellano fue detenida para ser deportada, mientras abogaba por una oportunidad de legación para millones de indocumentados.



“Yo comencé a luchar cuando mi hijo solamente tenía cuatro añitos, donde mi hijo no tenía una voz”, dijo Arellano.



Elvira Arellano, que se convirtió en símbolo del movimiento santuario latino al refugiarse en una iglesia de Chicago para no ser deportada y separada de su hijo Saúl, ciudadano estadounidense, ahora de 21 años, está en espera de una resolución de asilo.

“Yo tenía un sueño cuando él cumpliera sus 18 años y que él pudiera votar otro mundo sería posible tanto para mi hijo, como para todos los niños ciudadanos americanos que tienen uno o dos de sus padres indocumentados”, señaló Arellano.

“Si es doloroso, es parte de lo que nos pasó, de nuestra historia, pero ahora seguimos con este mensaje de unidad y de seguir peleando”, dijo Saúl Arellano, el hijo de Elvira.

“Yo quiero mi green card para ese estudiante, yo quiero mi green card para ese padre”, dijo Gloria Saucedo, activista.



Por eso ambos se unen a los activistas angelinos para promover el movimiento o “Queremos La Green Card”.



Uno de los mensajes durante esta conferencia fue el voto no solamente para que los jóvenes salgan a votar, pero también tienen mensajes para los candidatos (en especial para el demócrata Joe Biden).



“Para que tenga prioridad y cumpla la promesa, del aquel entonces del expresidente Barack Obama para dar un estatus a nuestras familias indocumentadas”, agregó.

“Porque vamos a votar, afuera, no podemos seguir teniendo a una persona muy racista que no busca por nuestros intereses pero solamente el interés de el y los ricos”, dijo Arellano.



El movimiento “Queremos la Green Card” llama a una marcha-caravana para el próximo domingo 11 de octubre a las 11 de la mañana en la Olympic y la Broadway en el centro de Los Ángeles.