Pasajero de viaje compartido se atrinchera en vehículo en el área de Mount Washington

La policía se encuentra en un enfrentamiento el miércoles por la mañana con un pasajero de viaje compartido posiblemente armado en el área de Mount Washington.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 7:30 a. m., cuando los oficiales respondieron al informe de un conductor de viaje compartido de un pasajero dentro de su automóvil que estaba armado con un arma no especificada.

Tres vehículos patrulla estaban apostados detrás del automóvil en el lugar en la cuadra 4500 de Marmion Way, donde el pasajero permaneció en el automóvil.

El conductor salió del vehículo y no resultó herido.​

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.