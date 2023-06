Equipos trabajan para despejar las vías tras accidente de tren de Amtrak en Moorpark

Los equipos continúan trabajando para despejar un tramo de vías al noroeste de Los Ángeles el jueves, un día después de que un tren de Amtrak descarrilara parcialmente cuando chocó con un camión de agua.

El conductor del camión permanecía hospitalizado en estado crítico, pero estable, luego del accidente del miércoles por la tarde en la comunidad de Moorpark, en el condado de Ventura.

El tren Amtrak Coast Starlight con casi 200 personas a bordo descarriló parcialmente en su camino a Seattle con su próxima parada en Oxnard. Unas 15 personas en el tren sufrieron heridas leves.

Continúa la investigación sobre el descarrilamiento del tren Amtrak en Moorpark.

No quedó claro de inmediato cuánto tiempo permanecerán bloqueadas las vías a unas 50 millas al noroeste del centro de Los Ángeles. Metrolink validará los boletos de Amtrak el jueves en su línea del condado de Ventura.

Los detalles sobre por qué el camión de Obras Públicas del Condado de Ventura estaba en las vías no estuvieron disponibles de inmediato. Partes del camión diezmado, incluida la cabina, quedaron esparcidas en el lugar del accidente. El eje del camión fue empujado al menos 100 pies por el tren.

La colisión ocurrió a las 11:18 a.m., cerca de la West Los Angeles Avenue y Montair Drive. Ninguno de los vagones de tren parcialmente descarrilados se volcó.

Los equipos apagaron rápidamente un pequeño incendio debajo del tren.

"Había aproximadamente 198 pasajeros y 13 tripulantes a bordo que fueron evacuados del tren, sin informes de lesiones graves", dijo Amtrak en un comunicado.

“El tren descarriló como resultado del impacto, pero permaneció en posición vertical. Amtrak está trabajando con los clientes para hacer arreglos de viaje alternativos. Amtrak, en coordinación con las autoridades locales, está realizando una investigación completa”.

"De repente, vuela hacia adelante", dijo un pasajero a la estación hermana NBCLA. "Sentí un poco de temblor. Realmente violento. Pensé que nos estábamos saliendo de los rieles. Luego se detuvo".

Mindy Faver estaba sentada mirando hacia la parte trasera del tren después de un viaje con su madre, Shari Peterson.

“De repente: ¡Smack!” dijo Faver, describiendo el impacto.

Luego, Faver vio lo que más tarde descubrió que era el tanque del camión de agua que pasaba junto a su ventana.

Los pasajeros que bajaron del tren esperaron en un campo cercano mientras las autoridades evaluaban la escena.

Las familias y los amigos que busquen información sobre los pasajeros pueden llamar a la línea directa de información 805-465–6650.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.