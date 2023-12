Choque entre tren de Amtrak con un camión grande deja 5 heridos en Moorpark

Cinco personas resultaron heridas el martes por la noche cuando un tren Amtrak Pacific Surfliner chocó con un camión en Moorpark.

Según las autoridades, el conductor del camión estaba dando vuelta en el cruce ferroviario cuando el camión aparentemente se atascó en las vías. En el accidente estuvieron implicados seis vagones de tren con 95 pasajeros y cinco empleados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Las lesiones fueron descritas como leves a moderadas.

El tren que se dirigía a Los Ángeles descarriló parcialmente. Todos los vagones del tren volvieron a las vías y regresaron al patio de trenes la madrugada del miércoles.

La autopista 118 fue cerrada después del accidente, pero reabierta el miércoles por la mañana.

La colisión parece ser un accidente, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.