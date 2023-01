Lista de recursos para crisis que ofrece Monterey Park tras tiroteo masivo mortal

La ciudad de Monterey Park está ofreciendo recursos a medida que la comunidad lamenta la muerte de 11 personas en el tiroteo en Star Ballroom Dance Studio.

El asesoramiento sin cita previa, las líneas de ayuda y otros servicios están disponibles para cualquier persona afectada por el tiroteo del 21 de enero.

Aquí hay una lista de servicios compilados por la ciudad.

Servicios de consejería de crisis sin cita previa

Los servicios de consejería para crisis en persona se ofrece en dos lugares:

Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park Ubicación: 318 S. Ramona Ave., Monterey Park, CA 91754

318 S. Ramona Ave., Monterey Park, CA 91754 Teléfono: 626-307-1366

626-307-1366 Calendario: Martes, 31 de enero y miércoles 1 de febrero, 12 a 6 p.m. / Jueves, 2 de febrero y viernes, 3 de febrero, de 10 a.m. a 6 p.m.

Centro para personas mayores de Langley Ubicación: 400 W. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754

400 W. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754 Teléfono: 626-307-1395

626-307-1395 Calendario: Lunes 30 de enero - Viernes 3 de febrero: 9 a.m. a 4 p.m.

Líneas de ayuda para crisis

