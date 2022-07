Manipulación de fuegos artificiales ilegales deja una persona muerta en Montebello

Un hombre en Montebello murió en una explosión ilegal de fuegos artificiales durante el fin de semana del 4 de julio.

La policía de Montebello recibió una llamada de ayuda sobre un hombre que resultó herido el lunes en la tarde, alrededor de las 6:30 p.m., en una casa en Germain Drive.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades creen que el hombre estaba manipulando un fuego artificial ilegal.

Cuando llegaron los primeros en responder, trabajaron para tratar de salvar su vida. El hombre fue llevado a un hospital donde murió más tarde.

La identidad del hombre aún no ha sido confirmada.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.