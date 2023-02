Joven de 15 años muere en tiroteo en estacionamiento de centro comercial en Montclair

Un joven de 15 años fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un centro comercial el jueves en Montclair.

El tiroteo en la comunidad del condado de San Bernardino se informó alrededor de las 8 p.m., fuera del centro comercial Montclair Place. El tiroteo podría haber surgido de una pelea que comenzó dentro del centro comercial y se extendió afuera.

La cinta amarilla de la policía bloqueó parte del estacionamiento cerca de un cine y una librería.

Una persona fue hospitalizada en estado crítico con una herida de bala.

No se reportaron arrestos la madrugada del viernes.

