MLB celebrará Día de Jackie Robinson

La Ligas Mayores de Béisbol (MLB) celebrará este viernes el Día de Jackie Robinson, cuatro meses más tarde de lo habitual debido a la pandemia de coronavirus.

El Día de Jackie Robinson se celebra habitualmente el 15 de abril, lo que marca el aniversario de su ruptura con la línea de color del béisbol en 1947. Debido a que no se jugaron partidos el 15 de abril, el Día de Jackie Robinson se celebra el 28 de agosto, el aniversario de la Marcha en Washington de 1963 por el empleo y la libertad.

Robinson, su esposa e hijos estuvieron entre las más de 200,000 personas que asistieron a la manifestación, que es mejor recordada por el discurso “Tengo un sueño” de Martin Luther King Jr. y condujo a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965.

“Nunca me había sentido tan orgulloso de ser negro. Nunca me había sentido tan orgulloso de ser estadounidense”, escribió Robinson después de asistir a la marcha.

El 28 de agosto también es el aniversario de la reunión de tres horas de Robinson con el presidente de los Dodgers de Brooklyn, Branch Rickey, en la oficina del equipo en 1945, lo que lo llevó a firmar con los Montreal Royals, la filial de la Liga Internacional de los Dodgers, más tarde ese año.

Los Dodgers de Los Ángeles se unirán al resto de los equipos de las Grandes Ligas para celebrar el 72 aniversario del debut de Jackie Robinson en las Ligas Mayores.

Por duodécimo año consecutivo en el Día de Jackie Robinson, todos los jugadores y demás personal en el campo usarán el número 42 de Robinson. El número 42 fue retirado de las Grandes Ligas en 1997 en el 50 aniversario de su debut con los Dodgers.

El logo del Día de Jackie Robinson se incluirá en las gorras que use el personal en el campo, joyas de base y tarjetas oficiales de la alineación del dugout.

Se reproducirá una presentación en video en los marcadores del Angel Stadium antes de la introducción de las alineaciones iniciales para el juego de los Angelinos con los Marineros de Seattle.

Las camisetas que usen los Angelinos se subastarán en línea y las ganancias netas se destinarán a la Fundación de Béisbol de los Angelinos para beneficiar a los programas juveniles relacionados con la comunidad en toda la región.

Los Dodgers de Los Ángeles, que tradicionalmente juegan un partido en casa el día de Jackie Robinson, jugarán contra los Rangers de Texas en Arlington, Texas.

Los jugadores y entrenadores de los Dodgers y Rangers han colaborado en un video en honor al legado de Robinson que se mostrará en los tableros de video del Globe Life Field antes del juego.

Los recortes de DoppelRangers presentarán a los becarios de la Fundación Jackie Robinson y a los jóvenes de la Academia Juvenil de los Rangers MLB.

La fundación fue fundada por la viuda de Robinson, Rachel Robinson, en 1973, el año siguiente a la muerte de Jackie Robinson a la edad de 53 años. Ofrece becas universitarias de cuatro años a estudiantes de color desfavorecidos.

Una subasta en línea de las camisetas que usan los Dodgers comenzará el 10 de septiembre. Las ganancias beneficiarán a la Iniciativa de Justicia Igualitaria, una organización sin fines de lucro que brinda representación legal a personas que afirman haber sido condenadas ilegalmente, sentenciadas injustamente o abusadas en cárceles y prisiones estatales, desafíos la pena de muerte y el castigo excesivo y proporciona asistencia para el reingreso a las personas anteriormente encarceladas.

El jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, narró el video de Jackie Robinson Day de 90 segundos de MLB, “para que recordemos”, que celebra la vida y el legado de Robinson fuera del campo, combinando palabras de su autobiografía de 1972, “I Never Had It Made”, y percibe a su hija, Sharon, con imágenes de archivo y fotos de la vida de Robinson y visuales de protestas pacíficas en respuesta a la muerte de George Floyd.

Los Dodgers celebraron la vida y el legado de Robinson con programas en línea esta semana: una conversación con el entrenador de primera base George Lombard, compartiendo su historia familiar de activismo por los derechos civiles y un panel de discusión para estudiantes que asisten a colegios y universidades históricamente afroamericanos sobre las diversas trayectorias profesionales. dentro del béisbol.