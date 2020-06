Millones de personas podrían estar tirando su dinero del estímulo por accidente

Millones de personas siguen esperando un depósito, o un cheque por parte del gobierno, debido al impacto económico del COVID 19, pero sin saberlo, quizá ya lo hayan arrojado a la basura.

El problema fue que la gente no sabía que el pago les llegaría por medio de tarjetas visa prepagadas, y se deshicieron de ellas.

El pago de impacto económico por el COVID-19 ha sido para muchos una promesa que no se ha hecho realidad, pero no porque no les haya llegado, sino porque, sin darse cuenta, lo tiraron a la basura, y es que no estaban esperando que les llegara en la forma de una tarjeta visa prepagada como esta.

“Nos enteramos porque empezamos a recibir quejas de personas que no sabían si se trataba de una estafa”, dijo Karina Flores-Hertz, directora de comunicaciones de fraude de AARP.

Las tarjetas Visa prepagadas, tienen un valor de 1,200 dólares, y el IRS se las envió a cerca de 4 millones de personas, para quienes no tenían un número de cuenta bancaria.

Las tarjetas, reemplazaron el cheque, y están llegando a los buzones en sobres blancos, sin ninguna marca de que vienen del gobierno federal, y mucha gente, ni siquiera los está abriendo, y los tiran a la basura, pensando que es una publicidad o un engaño.

“No es nada sorprendente que mucha gente la haya confundido, y la haya tirado y desechado”, dijo Flores-Hertz.

Es en la carta donde vienen las instrucciones sobre cómo activar la tarjeta, y obtener los fondos. Tiene que llamar al teléfono que le proporcionan, y al hacerlo, le pedirán seis dígitos, o incluso el número de seguro social completo, por eso es importante que se asegure que está marcando el número telefónico correcto.

“Los estafadores ya dieron formas de instalar números falsos que quizá tengan un dígito diferente de las instrucciones”, señaló Flores-Hertz.

La tarjeta se puede usar por internet o en las tiendas, o incluso en cajeros automáticos.

“No van a haber cargos extras, pero para el retiro de cajero automático algunos piden una tarifa para sacar el dinero”, dijo Flores-Hertz.

Si ya arrojó la tarjeta a la basura o la perdió, no se preocupe, puede reportarlo al 1-800-240-8100, y solicitar otra, gratis, pero sólo la primera vez que esto le suceda, si vuelve a pasar, tendrá que pagar $7 para que le manden un reemplazo.

La tarjeta también le permite transferir los fondos a su cuenta bancaria, pero es más complicado, para eso tendrá que seguir varios pasos. Guarde la carta, ahí vienen Todas las instrucciones.