Miles de investigadores académicos y estudiantes de la UC planean huelga el lunes

Los funcionarios de la UC están en negociaciones contractuales con United Auto Workers con respecto a cuatro unidades de negociación académica separadas: académicos postdoctorales, investigadores académicos, empleados de estudiantes académicos (asistentes de enseñanza / lectores / tutores) e investigadores estudiantes graduados, Ryan King, portavoz de la Oficina del Presidente de la UC, dijo a City News Service el domingo.

"Nuestro objetivo principal en estas negociaciones es lograr acuerdos multianuales que reconozcan las contribuciones importantes y altamente valoradas de estos empleados a la misión de enseñanza e investigación de la Universidad con un salario justo, salud de calidad y beneficios favorables a la familia, y un apoyo y respeto ambiente de trabajo", dijo King en un comunicado proporcionado a CNS.

"Hemos escuchado atentamente las prioridades del UAW con una mente abierta y una genuina voluntad de compromiso. Las negociaciones están progresando y se han alcanzado muchos acuerdos tentativos sobre cuestiones clave como un entorno de trabajo respetuoso y cuestiones de salud y seguridad. Estamos comprometidos a continuar negociando de buena fe y llegar a acuerdos completos lo antes posible". La declaración continuó.

Funcionarios del UAW dijeron que los equipos de negociación se reunieron el sábado por la noche y decidieron proceder con una huelga el lunes "a menos que la UC cese su conducta ilegal para llegar a contratos justos antes de esa fecha".

Los funcionarios sindicales dicen que algunos de los empleados ganan tan poco como $ 24,000 por año. Junto con salarios más altos y mayores aumentos anuales, los trabajadores exigen pases de transporte público gratuitos, mejores beneficios de cuidado infantil y mayor seguridad laboral.

"Después de meses de negociación y 26 prácticas laborales injustas presentadas, no tenemos más remedio que avanzar hacia una huelga", dijo Jade Moore, miembro del equipo de negociación, en un comunicado.

Mai Do, miembro del equipo de negociación de UAW 2865, dijo: "Demasiadas personas se ven obligadas a abandonar la UC porque no se les paga lo suficiente para pagar el creciente costo de la vivienda, dentro o fuera del campus. He tenido que asumir deudas de tarjetas de crédito mientras trabajaba en la UC solo para cubrir mis necesidades, porque más del 60% de mi salario es

gastado solo en alquiler ''.

Las charlas afectan a 48,000 trabajadores, incluidos 17,000 estudiantes investigadores, en las 10 escuelas del sistema de UC, incluida UC Riverside. Votaron para autorizar una huelga en octubre.

Un paro laboral podría tener un grave impacto en las aulas, dejando potencialmente a las clases sin instructores y a los profesores sin trabajadores para calificar las tareas. También podría detener una parte significativa de la investigación que ocurre en los campus de la UC.