Miles de beneficiados por desempleo comenzarán a recibir hasta $10,200 o más muy pronto

Si usted recibió beneficios por desempleo el año pasado, podría recibir un jugoso reembolso del IRS, a partir de este mes.

Mucha gente se adelantó a las nuevas directrices que otorgaban un crédito de $10,200 a quienes recibieron pagos por desempleo, y se les pidió paciencia para recuperar su dinero, pero la espera, terminó.

La pandemia hizo que millones de californianos perdieran su trabajo en el 2020, y solicitaran pagos del seguro de desempleo, y muchos de ellos pagaron sus impuestos a principios del 2021, antes de que, en marzo, se diera a conocer que se les perdonarían $10,200 de ingresos.

Cuando eso sucedió el IRS pidió paciencia para devolverles su dinero.

“Que esperaran un tiempo mientras procesábamos tantas declaraciones de impuestos”, dijo Anabel Márquez, portavoz del IRS.

La buena noticia es que ya terminaron de repasar las declaraciones, por lo que, esta semana, empezaron a mandar los reembolsos.

“Son 3.1 millones de cuentas, el IRS y ha regresado reembolsos a 2.8 millones de contribuyentes que no habían recibido esa diferencia, porque ya habían pagado el impuesto sobre los beneficios por desempleo”, añadió Márquez.

Y no se preocupe, si aún no recibe esos $10,200, no tiene que hacer nada para obtenerlos, el IRS le depositará directamente, o le enviará un cheque, dependiendo de cómo normalmente recibe sus reembolsos.

Eso si, ojo, si al reducir los $10,200 de sus ingresos, bajan lo suficiente para hacerlo acreedor a otros créditos, podría tener que hacer una enmienda para obtenerlos, pero el mismo IRS le va a avisar si es su caso.

“Estas pesonas recibirán una carta del IRS explicando que, por dada razón del ajuste, puede que califiquen para otro crédito”, agregó Márquez.

Otra buena noticia es que, a partir del 15 de julio, el IRS también empezará a mandarles pagos automáticos a las familias que califican para recibir créditos por sus hijos, que normalmente son de

$ 2,000 por dependiente menor de 17 años, pero este año, son mayores, y se pagarán por adelantado.

“El congreso aumentó este beneficio a $ 3,000 por dependientes de 6 a 17 años, y $3,600 para los menores de 6 años.

Así que muy pronto, las familias que califiquen tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades presentes, en lugar de tener que esperar a recibir un reembolso el año que entra.

El IRS informo que están a punto de tener disponible una herramienta en su sitio de internet para que la gente actualice sus preferencias, sobre cómo quiere recibir sus pagos de créditos y reembolsos, así que esté pendiente.