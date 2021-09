Mike Feuer pide incluir la hookah en la prohibición del tabaco con sabor

El abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, instó el jueves al Concejo Municipal a prohibir la venta de todo el tabaco aromatizado, incluido la hookah, en lugar del proyecto de ordenanza actual que la excluye de la prohibición.

El 16 de junio, el Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó al Fiscal de la Ciudad que redactara una ordenanza para prohibir el tabaco con sabor y la venta de cigarrillos mentolados en la ciudad, pero eximió los productos de tabaco de hookah en los salones para fumadores existentes.

“Una prohibición total en la ciudad de Los Ángeles de la venta de todos los productos de tabaco aromatizados, incluida la hookah aromatizada, tiene el potencial de salvar vidas '', dijo Feuer. Dijo que 3.6 millones de niños en todo el país están vapeando, usando cigarrillos electrónicos, a los que llamó una “puerta de entrada” a los cigarrillos regulares.

“Los sabores aptos para niños están impulsando esta epidemia de vapeo juvenil. La pipa de agua también viene en una variedad de sabores dulces para atraer a los niños, y le pido al Ayuntamiento que incluya las ventas de hookah con sabor en esta prohibición propuesta. Cualquier exención no haría lo suficiente para proteger la salud pública '', dijo.

La oficina de Feuer citó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que informaron que el humo de la hookah contiene algunas de las mismas sustancias químicas nocivas que los cigarrillos, incluida la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono. Señaló que durante una sesión de narguile de una hora, las personas inhalan de 100 a 200 veces el humo de un solo cigarrillo.

“El consumo de tabaco causa casi un tercio de todas las muertes por cáncer en California'', dijo el jueves el director de relaciones gubernamentales de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, Primo Castro, aparte de Feuer. Llamó a la ordenanza como “un punto de partida”, pero instó a los miembros del consejo a “aprobar y adoptar rápidamente una ordenanza integral que ponga fin a la venta de todos los productos de tabaco aromatizados, incluidos los cigarrillos electrónicos, los puros, los cigarrillos mentolados y los productos shisha aromatizados”.

Según la ordenanza propuesta, que la oficina del fiscal de la ciudad transmitió al Concejo Municipal esta semana, los salones de fumadores existentes podrán vender productos de hookah para consumo en el sitio o fuera del sitio, pero se prohibirá la venta de las 4,500 tiendas minoristas de tabaco de la ciudad. tabaco aromatizado, incluido el tabaco para narguile.

La concejal Mónica Rodríguez, quien elaboró una moción para enmendar la solicitud de ordenanza original para permitir que los productos de narguile se vendan para el consumo fuera del sitio, así como el consumo en el sitio en los salones, dijo que le preocupaba el impacto en los propietarios de pequeñas empresas, que también dependen de venta de productos de narguile para actividades fuera del sitio.

“Esta es una actividad para adultos, por lo que no permite que los jóvenes estén expuestos en estas instalaciones'', dijo. Propuso una enmienda para eximir la venta de shisha, que es el tabaco que se usa para la hookah.

Esa enmienda, que fue aprobada por un estrecho margen con 8 votos a favor y 6 votos en contra, se produjo cuando el Concejo Municipal enfrentó demandas de la Asociación Nacional de la Comunidad de Hookah para que la ciudad exima a la hookah de la ordenanza, calificandola como una tradición cultural.

Arnie Abramyan, presidente de la Asociación Nacional de la Comunidad de Hookah, convocó a la reunión del Concejo Municipal en junio para instar a los miembros del consejo a eximir al narguile de la posible ordenanza.

“Muchos propietarios de pequeñas empresas inmigrantes, armenios, libaneses, persas, egipcios, todos los habitantes del Medio Oriente, más de 1.000 hogares se quedarán sin negocio ... Respete nuestra cultura y respete nuestras pequeñas empresas inmigrantes'', dijo.

El concejal Paul Krekorian, de ascendencia armenia, intentó durante la reunión del Concejo Municipal del 16 de junio contrarrestar los argumentos de que la hookah es una tradición cultural.

“Ha habido mucha discusión ... sobre la hookah y su significado cultural para algunas comunidades de inmigrantes, y debo decir que esa discusión me ha molestado mucho porque nunca he fumado una hookah; la gente de mi familia, mi familia extendida armenia, no fuma hookah. La cultura armenia se define por su música y su arte y su literatura y su fe ... no está definida por la hookah'', dijo Krekorian en la reunión.

“En mi opinión, la forma en que se protege la cultura armenia ... es no permitir que los jóvenes armenios mueran prematuramente por muerte relacionada con el tabaquismo''.

El Ayuntamiento de Los Ángeles tenía inicialmente programado incluir una exención en la prohibición de los cigarrillos mentolados, pero los tres concejales afroamericanos del Ayuntamiento, Mark Ridley-Thomas, Marqueece Harris-Dawson y Curren Price, propusieron una enmienda para eliminar la exención de los cigarrillos mentolados, citando las altas tasas de personas afroamericanas que fuman cigarrillos mentolados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la industria tabacalera “ha comercializado agresivamente productos mentolados para jóvenes y afroamericanos, especialmente en comunidades urbanas”. La enmienda fue aprobada con 14 votos a favor y uno ausente.

“La historia nos ha demostrado claramente qué efectos dañinos han tenido los cigarrillos mentolados, particularmente en la comunidad afroamericana. Depende de nosotros prevenir la repetición de tales injusticias raciales e inequidades en la salud”, dijo Ridley-Thomas durante la reunión del Concejo Municipal.

El concejal Mitch O'Farrell, quien inició el proceso de la ordenanza en una moción de noviembre de 2018, dijo que se opone a eximir la venta minorista de hookah y pensó que era un doble rasero, considerando que el Ayuntamiento no está eximiendo los cigarrillos mentolados.

“¿Cómo podríamos en conciencia prohibir otras cosas como la venta de cigarrillos mentolados, si luego vamos a permitir la venta al por menor de otros productos? Creo que es un doble rasero'', dijo.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó por unanimidad en octubre de 2019 para adoptar una ordenanza que prohíbe los productos de tabaco con sabor, incluido el mentol, y para pedir al gobernador Gavin Newsom que apruebe una prohibición estatal del vapeo.

El 28 de agosto, California se convirtió en el segundo estado de la nación en aprobar restricciones estatales sobre la venta de productos de tabaco aromatizados, después de Massachusetts.

Los fabricantes y minoristas de tabaco han desafiado muchas de las leyes y ordenanzas, pero, en todos los casos hasta ahora, los tribunales han mantenido las restricciones a la venta de productos de tabaco aromatizados, considerándolos constitucionales y en consonancia con la Ley de Control del Tabaco.

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible en los Estados Unidos, lo que resulta en más muertes que la cantidad de personas que mueren a causa del alcohol, el SIDA, los accidentes automovilísticos, las drogas ilegales, los asesinatos y los suicidios, combinados.

Todos los días, miles de jóvenes usarán un producto de tabaco por primera vez, y muchos de esos productos de tabaco serán aromatizados. Solo en California, el 36,5% de los estudiantes de secundaria informan que consumen productos de tabaco.

De ellos, el 86,4% informó haber usado un producto con sabor, según la Oficina del Fiscal General de California, que presentó un escrito en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en apoyo de la ordenanza del condado de Los Ángeles que prohíbe la venta de productos de tabaco con sabor.