Tiroteo policial tras robos en casas de Mid City deja una persona muerta

Una persona murió en un tiroteo policial y tres personas fueron arrestadas el lunes por la mañana tras al menos dos robos en casas en el área de Mid City de Los Ángeles.

La policía recibió informes de robos en casas del vecindario, alrededor de las 3:30 a.m., en la cuadra 2600 de la avenida Halm. Tres personas fueron detenidas en el lugar.

Una cuarta persona se atrincheró dentro de una de las casas, dijo la policía. Esa persona intentó prender fuego a la casa, pero las llamas se extinguieron rápidamente.

Vehículos blindados del SWAT respondieron al lugar.

La persona dentro de la residencia murió en un tiroteo policial, pero los detalles sobre lo que provocó el tiroteo no estaban disponibles de inmediato.

Ningún oficial resultó herido.

