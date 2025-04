“Mi hermano fue querido”: comunidad homenajea a Óscar Omar Hernández en su cancha de fútbol en Sun Valley

Los compañeros y miembros de la liga de fútbol de Sun Valley rindieron un emotivo homenaje el viernes en memoria de Óscar Omar Hernández.

La trágica muerte del adolescente de 13 años ha causado gran indignación entre toda la comunidad.

“Le pido a Dios que me ayude a sanar mi corazón, ya que me arrebataron a mi hijo”, dijo Gladys Bautista, madre de Óscar Omar.

Con el indescriptible dolor de una madre que ha perdido a uno de sus hijos, Bautista lucha todos los días por mantenerse fuerte para enfrentar la tragedia que enlutó a su familia.

“Es un dolor muy grande, que no hay palabras, que no le deseo a ninguna madre, pero sé que mi niño no estuvo solo, tuvo mucho cariño de la sociedad”, dijo Bautista.

Familiares y amigos se reúnen en dos lugares diferentes para lamentar la pérdida de Oscar Omar Hernández, el niño de 13 años cuyo cuerpo fue descubierto a principios de esta semana por las autoridades en Oxnard.

Esta noche la familia Hernández asistió al sencillo, pero emotivo homenaje que la comunidad y particularmente la liga de fútbol soccer de Sun Valley rindieron en memoria de Óscar Omar, el joven que murió el pasado 28 de marzo.

“Con todos los niños ahí jugando, es mi vecinito y, pues, muy doloroso que es todo y unidos todos”, dijo Ana Flores, quien recuerda con mucho cariño a Óscar Omar.

Guardando un minuto de silencio, soltando globos y levantando una plegaria, los entrenadores, familias y jóvenes que practican fútbol le ofrecieron un sentido homenaje en el mismo campo donde Óscar Omar jugaba su deporte favorito.

“Les damos muchas gracias [a la comunidad] porque se siente que mi hermano fue querido, Él siempre venía a jugar acá”, dijo Alejandra Hernández Bautista, hermana de Óscar Omar.

Mientras tanto, los padres y hermanos de la joven víctima solo piden que su muerte no quede impune y que su caso sirva para evitar más dolor a otras familias.

"Es mucha injusticia saber que se pudo evitar, se pudo hacer algo en que no tenía que estar suelto esa persona y no tenía que convivir con niños”, dijo Bautista.

Esta semana, la fiscalía de Los Ángeles presentó cargos contra Mario Edgardo García Aquino por el homicidio de Óscar Omar, cuyo cuerpo fue localizado en el área de Oxnard luego que su familia lo buscó desesperadamente durante cinco días.

El sábado 12 de abril se llevará a cabo el servicio fúnebre de Óscar Omar en la Iglesia de la Inmaculada Corazón de María ubicada 4954 Santa Monica Boulevard en East Hollywood.