Metrolink reanuda algunos servicios entre el valle de San Fernando y el condado de Ventura

Metrolink restablecerá este martes dos trenes matutinos para atender a los viajeros que viven y trabajan entre el Valle de San Fernando y el condado de Ventura, a medida que el tráfico en las autopistas de esas áreas vuelven a los niveles anteriores a COVID-19.

Los trenes 101 y 110 de la línea del condado de Ventura volverán al horario de Metrolink para dar servicio a las estaciones que conectan Los Ángeles con Glendale, Burbank, Northridge, Van Nuys, Chatsworth, Simi Valley y Moorpark.

El tren 101 en dirección oeste partirá de Union Station a las 6:51 a.m. y llegará a Moorpark a las 8:06 a.m., mientras que el 110 en dirección este saldrá de Moorpark a las 8:28 a.m. y llegará a Union Station a las 9:41 a.m.

El servicio en dirección este proporciona la primera conexión matutina desde Los Ángeles al condado de Ventura desde que la pandemia obligó a las reducciones temporales del servicio en marzo, dijo Metrolink.

“A medida que restauramos el servicio, las necesidades del cliente son un factor clave que influye en nuestra planificación”, dijo el presidente de la junta de Metrolink, Brian Humphrey.

"Un pasajero nos informó que no había servicio en el condado de Ventura por la mañana. Felicito a nuestro equipo por estar enfocado en el cliente y asegurarnos de satisfacer esta necesidad crítica al ofrecer estos trenes adicionales que servirán a mi condado de origen, así como a los negocios esenciales del Valle de San Fernando”.

Una encuesta reciente de clientes de Metrolink indicó que el 71% de los pasajeros actuales son trabajadores esenciales empleados por la atención médica, el transporte y otras industrias críticas de la región. Casi un tercio respondió que no tiene un vehículo y confía en el servicio de Metrolink para llegar a trabajos esenciales.

“Nuestro servicio y horarios se centran en las necesidades y la seguridad de nuestros clientes”, dijo Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de Metrolink.”Nos alienta ver que nuestro número de pasajeros comienza a recuperarse y continuaremos restaurando el servicio de manera mesurada y estratégica en función de la necesidad, nuestra capacidad de distanciamiento social y la financiación disponible”.

Los pasajeros deberán usar máscaras faciales a bordo de los trenes de Metrolink y en las plataformas de las estaciones, y el servicio ferroviario dijo que ha implementado protocolos mejorados de limpieza profunda, incluido el uso de un rociador electrostático que rocía cada vagón de tren con desinfectantes de tipo hospitalario todos los días.

También amplió su Cuadrilla de Limpieza Cuidadosa que limpia y desinfecta los trenes durante todo el día.

Las personas pueden ver la capacidad del tren para practicar la distancia social de manera segura utilizando la herramienta en línea ¿Qué tan lleno está mi tren?

Para más información sobre la seguridad en los trenes, haga clic aquí.

Para información sobre los horarios de los trenes, haga clic aquí.