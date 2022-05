Metro se compromete a dar más seguridad a trabajadores de la limpieza en Union Station

En respuesta a las denuncias de abuso físico y verbal hacia los trabajadores de la limpieza en Union Station la junta directiva de Metro informó que a partir de este lunes brindará más seguridad a los empleados.

El buró de servicios de tránsito de la policía angelina asegura que ha duplicado el número de oficiales que vigilan Union Station y que sus agentes estarán trabajando en conjunto con los guardias de seguridad para proteger a los empleados y el público.

“Hemos triplicado el número de oficiales en la estación de Union Station para tratar de mejorar la seguridad para todas”, dijo Lilian de Loza Gutiérrez, portavoz de Metro.

Según líderes sindicales, en los primeros dos meses de este año el crimen se duplicó en Union Station en comparación al año previo. El jueves este trabajador nos relató como él y una colega fueron víctimas de una violenta agresión mientras limpiaba uno de los baños.

“La señora estaba golpeándola duro, duro y yo stop, pues me aventaba martillazos y me llegó a pegar acá”, dijo Gerardo Mateos, trabajador de la limpieza en Union Station.

En respuesta a la denuncia de inseguridad, Metro anunció que guardias de seguridad vigilarán a los empleados mientras limpian los baños y también tomarán otras medidas.

“Cerrar los baños cuando están en proceso de limpieza para la seguridad de nuestros empleados”, explicó Loza Gutiérrez.

Además, los patios con jardines donde suelen acampar indigentes en el sur y norte de Union Station serán cerrados temporalmente. Consejeros de salud mental del condado angelino estarán disponibles para brindar ayuda a los desamparados.

“Si hay alguna persona a dentro de nuestras estaciones que no tenga algún boleto válido y está haciendo algo que no debería de hacerse” esas personas serán expulsadas por la policía y la seguridad. La intención afirma, Metro no es criminalizar la indigencia, agregó Loza Gutiérrez.

La portavoz de Metro agregó: “En las estaciones tenemos un alto porcentaje de personas que no tienen viviendas porque quizás sufren una enfermedad”.

El sindicato que representa a los trabajadores asegura que las medidas de seguridad son una solución a corto plazo.

“Es una vergüenza que después de años, el problema y el crimen que se ha duplicado, es lo único con que se están comprometiendo”, dijo Alejandra Valles, tesorera del sindicato Seiu.

La mayoría de los trabajadores de la limpieza en Union Station carecen de un estatus migratorio legal, aseguran líderes sindicales por eso temen denunciar y ser considerados en la junta directiva de Metro.

“Eso es importantísimo porque sabemos que hasta hoy no han sido incluidos en lo que es el problema y las soluciones”, dijo Valles.

Según Metro, todos los empleados de la limpieza de Union Station van también a recibir seminarios de capacitación de cómo deben reaccionar en confrontaciones peligrosas.