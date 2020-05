Metro reemplazará su aplicación GoMetro con ‘Transit’

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles anunció el lunes que se unió a una compañía canadiense para reemplazar su aplicación de teléfono y colaborar para mejorar la información de llegada de autobuses y trenes en tiempo real.

Metro dijo que los usuarios pueden descargar la aplicación, Transit, como reemplazo de la aplicación GoMetro de Metro, que está desactualizada y se eliminará gradualmente.

"Ahora, más que nunca, necesitamos proporcionar a los pasajeros las herramientas que necesitan para moverse por el condado de Los Ángeles, y esta aplicación lo hace extraordinariamente bien", dijo James Butts, alcalde de Inglewood y presidente de la Junta de Metro. "Al mismo tiempo, esto también proporcionará a Metro datos de mayor calidad que permitirán a la agencia responder más rápidamente a las necesidades cambiantes de los pasajeros a medida que el Condado de Los Ángeles se recupera de esta pandemia".

La aplicación Transit proporcionará una experiencia mejorada para el cliente, incluida información precisa de llegada en tiempo real para autobuses y trenes, así como navegación paso a paso con la función GO de Transit, según Metro.

Los pasajeros podrán planificar viajes con transferencias dentro de Metro y a otras agencias, junto con la capacidad de combinar el transporte público con opciones como Metro Bike Share y servicios privados de viaje compartido.

Los clientes pueden personalizar sus alertas de servicio y establecer líneas favoritas.

Se espera que las características adicionales de Metro se integren en la aplicación en el futuro.

"Con Transit como la aplicación oficial de Metro, los pasajeros sabrán a dónde ir, y Metro obtiene una plataforma de aplicaciones para ayudar a construir el futuro multimodal de Los Ángeles", dijo David Block-Schachter, director comercial de Transit.

La asociación de Transit con Metro permite el intercambio de datos que ayuda a Metro a mejorar el servicio, al tiempo que protege la privacidad y protege la información confidencial del usuario, según la agencia de tránsito.

Transit no realiza un seguimiento de ubicación en segundo plano, no vende datos de ubicación a anunciantes y no comparte datos de ubicación con Metro que podrían permitir la identificación de los usuarios.

El contrato con la compañía canadiense cuesta cero dólares y se espera que la asociación le ahorre a Metro $240,000 por año en costos de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, según funcionarios de Metro.

"Esto es beneficioso para todos los pasajeros, contribuyentes y Metro, ya que nos permitirá centrarnos en mejorar nuestro sistema y, al mismo tiempo, permitirá a nuestros socios de Transit continuar proporcionando una herramienta de movilidad innovadora con la que muchos de nuestros pasajeros ya están familiarizados". El CEO de Metro, Phillip Washington, dijo.

"Esperamos trabajar con Transit para agregar más funciones que ayuden a que moverse por el condado de Los Ángeles sea aún más fácil".