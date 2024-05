Investigación por un paquete sospechoso cierra la estación de metro Hollywood-Western

Metro emitió una alerta el miércoles por la mañana para los pasajeros que utilizan la estación Hollywood-Western.

Los trenes se saltaban la estación de la Línea B en Hollywood debido a la actividad policial.

Un escuadrón antiexplosivos acudió a la estación tras recibir un informe de un paquete sospechoso, informó City News Service. El artículo fue descubierto en la estación cerca del bulevar Hollywood y la avenida Western alrededor de las 9 a.m.,.

A la entrada de la estación de metro había una cinta policial amarilla.

NBCLA y Telemundo 52 están intentando recopilar más información.

