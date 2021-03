Metro: Ceremonia de los Oscar en Union Station no interrumpirá servicio de transporte

La histórica Union Station de Los Ángeles, que ha aparecido en muchas películas, será la sede de parte de la ceremonia de los Oscar de este año, pero los funcionarios de Metro dijeron este lunes que el evento no interrumpirá el servicio de tránsito el 25 de abril.

“Union Station permanecerá abierta para los pasajeros de transporte público durante los eventos de premios y los pasajeros podrán acceder a todos los proveedores de autobuses, trenes, Metrolink, Amtrak y transporte privado, junto con los proveedores”, según un comunicado de Metro.

“Se proporcionarán alojamientos de espera alternativos para los pasajeros de Metrolink y Amtrak. Los letreros a lo largo de Union Station ayudarán a los visitantes a navegar hacia las opciones de transporte y estacionamiento. Durante los cierres, los clientes podrán acceder a los servicios de tránsito a través de la zona este de Union Station”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el lunes por la mañana que la transmisión del Oscar de este año se originará en conjunto desde el hogar regular del programa en el Dolby Theatre en Hollywood y desde Union Station.

Union Station no es ajena a la industria cinematográfica ya que ha aparecido en una variedad de películas que incluyen Blade Runner, Pearl Harbor, The Dark Knight Rises, The Hustler, The Italian Job, Pearl Harbor, Bugsy y The Way We Were de 1973.

¡Feliz Cumpleaños, Union Station!

Según Metro, los premios Oscar del 25 de abril se llevarán a cabo en la sala de venta de entradas histórica del edificio, la gran sala de espera, la entrada principal a lo largo de la calle Alameda y en los patios norte y sur.

“Union Station es uno de los lugares más emblemáticos del condado de Los Ángeles y nos sentimos honrados de que se destaque en la Edición 93 de los Premios de la Academia”, dijo el director ejecutivo de Metro, Phillip A. Washington, en un comunicado.

“Esperamos ayudar a celebrar la excelencia en el cine de una manera segura y saludable, al mismo tiempo que nos aseguramos de que nuestros pasajeros de transporte público puedan llegar a sus destinos esenciales”.

Si bien Metro insiste en que el servicio no se verá afectado por los Oscar, la agencia tradicionalmente cierra la estación de metro de la Línea Roja en Hollywood y Highland, sede del Dolby Theatre, debido a los preparativos de la ceremonia.