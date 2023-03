Metro busca mejorar seguridad de pasajeros con programa de embajadores

LA Metro presentó un nuevo programa piloto de embajadores el lunes, con el objetivo de mejorar los problemas relacionados con la seguridad, la limpieza y la accesibilidad para los pasajeros.

Se capacitará a 300 embajadores para rastrear e informar inquietudes relacionadas con problemas de servicio, como el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros, con la intención de mejorar la experiencia de transporte público para los usuarios. Pueden ser reconocidos por sus camisas de color verde brillante.

Metro dijo que desplegará embajadores en rutas de autobús y líneas de tren más concurridas, según los comentarios de los clientes y empleados.

Los embajadores comenzaron a aparecer en los viajes de Metro en octubre, cuando se inauguró la Línea K.

Metro señaló que el programa de embajadores es parte de un programa piloto de tres a cinco años que comenzó en septiembre pasado.

La Junta Directiva de Metro votó para "comenzar un proceso para reinventar la seguridad pública" para los pasajeros en 2020, según su sitio web. Un año después, Metro comenzó a avanzar con la planificación del proyecto.

“Con el aporte del Comité Asesor de Seguridad Pública y la comunidad, la junta aprobó un nuevo enfoque de seguridad en diciembre de 2021 que hizo hincapié en generar confianza con nuestras comunidades y adoptar un enfoque de seguridad de múltiples niveles”, según el sitio web de Metro.

Metro también señaló que los embajadores no están destinados a reemplazar al personal de seguridad ni a las fuerzas del orden existentes.

"Son parte de nuestro departamento de experiencia del cliente, y también son parte de nuestro plan de varios niveles para reimaginar la seguridad pública con oficiales de seguridad de tránsito, fuerzas del orden, cámaras e iluminación mejoradas, limpieza más frecuente, así como ayuda a las personas sin hogar y equipos de intervención en crisis", según el sitio web de Metro.

Aquellos interesados a solicitar puede obtener más información aquí.

