Arrestan a hombre por supuestamente colocar bombas incendiarias en estación de Metro

Las autoridades arrestaron ell lunes a un hombre sospechoso de haber dejado dispositivos incendiarios estilo "cóctel molotov" en una estación de metro en Los Ángeles.

Frederick Brown, de 50 años, fue detenido en la estación de la Linea Roja de Metro del Parque MacArthur, cerca de la interseccion de las calles Sexta y Alvarado. El hombre se encuentra detenido sin fianza, según los registros de la cárcel. La policía dijo que tenía dos réplicas de pistolas en el momento de su arresto.

No hubo evidencia de un motivo de terrorismo, dijeron las autoridades.

Brown fue fichado en la cárcel bajo sospecha de estar en posesión de un dispositivo destructivo, la definición legal de una bomba y una violación de la libertad condicional.

Las autoridades dijeron que se sospechaba que Brown había dejado tres dispositivos caseros que contenían líquido que tenía olor a gasolina en la plataforma de la estación de la Linea Roja en el Bulevar Vermont y Santa Monica, el viernes pasado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Agradecemos y felicitamos a LAPD por trabajar en estrecha colaboración con el personal de Metro y contratar la seguridad para frustrar esta grave amenaza, así como para investigar y detener rápidamente a un sospechoso. Es una prueba de que, trabajando juntos, nuestro equipo de socios de seguridad puede frustrar con éxito un incidente potencialmente peligroso en el sistema de tránsito”, senala un comunicado emitido por Metro el miercoles.

"Este incidente sirve como un claro recordatorio de que todos debemos seguir siendo hipervigilantes para observar y reportar actividades sospechosas cuando y donde las veamos en el sistema de Metro. Nuestros clientes juegan un papel clave en esta asociación. Si ve algo, Se anima a los pasajeros a informar cualquier actividad sospechosa llamando a Transit Watch al (888) 950-SAFE o utilizando la aplicación Transit Watch de Metro disponible en las plataformas iPhone y Android”.

El LAPD dijo que cree que Brown también llamó al FBI el jueves pasado y afirmó que estaba siendo acosado por pandilleros, estaba armado con bombas caseras y estaba preparado para usar las bombas para defenderse.

Brown también supuestamente hizo una llamada anónima a los operadores de LAPD el viernes para informar que se había visto a una persona colocando bombas en la estación de metro.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: