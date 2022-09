Películas, golosinas, danza, arte: el sur de California celebra el Mes de la Herencia Hispana

¿Está buscando maneras de unirse a las festividades animadas y llenas de significado que bailan, pintan, aplauden, cantan, cenan y nos deleitan durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, que comienza el jueves 15 de septiembre?

Es posible que solo necesite visitar su museo, restaurante o centro cultural favorito para experimentar los sabores, la historia y el arte de la celebración anual que concluirá el 15 de octubre.

Eche un vistazo a la colección de festividades, alimentos, exhibiciones y eventos llenos de tributos en el sur de California.

Rueda de la Fortuna en Santa Mónica (The Pacific Wheel): la atracción más grande y brillante del muelle de Santa Mónica brillará por “la cultura, las contribuciones y la herencia de los estadounidenses cuyos antepasados ​​vinieron de España, México, el Caribe, América Central y América del Sur”, el 15 de septiembre, desde la puesta del sol hasta la medianoche. Es gratis para ver, en línea o en persona.

El Pollo Loco: La compañía de restaurantes lanzará su campaña #MoreThanTacos de un mes en La Plaza Cocina, el 13 de septiembre. Busque colaboraciones de TikTok y platos especiales compartidos a través de las redes sociales de la compañía durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Centro Wallis Annenberg (Wallis Annenberg Center): el escenario con sede en Beverly Hills da la bienvenida a Mambo Kings y Camille Zamora, el 13 de octubre, para una velada de “arias clásicas de zarzuela, tangos, boleros y otros tesoros musicales de España, Cuba y las Américas”.

Acuario del Pacifico (Aquarium of the Pacific): El hermoso Festival Cultural Baja Splash, que dura todo el fin de semana, regresa a la institución acuática de Long Beach el 24 y 25 de septiembre. En el corazón del evento se encuentran los programas educativos y los puestos con un enfoque en el medio ambiente, junto con un hermosa programación de espectáculos de música y danza.

Casa Vega: El emblemático y animado lugar en el Bulevar Ventura llevará a cabo una gran cantidad de eventos felices y sagrados durante todo el mes, incluida una Fiesta del Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, cuyas ganancias beneficiarán a No Us Without You, “una organización benéfica sin fines de lucro que busca brindar seguridad alimentaria al personal administrativo indocumentado y a sus familias que se creó en 2020 como resultado de la pandemia”.

Arboreto y Jardín Botánico del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden): El 18 de septiembre se llevará a cabo una lectura de poesía por la tarde que destacará la “Exhibición de papel picado y poesía Six Word Blooms”, con un énfasis llamativo en la maravillosa tradición mexicana.

La música salsa es una parte muy importante de nuestra cultura y nuestras raíces, por lo que en este mes de la Herencia Hispana es indispensable reconocerla. Armida Mier platicó con el productor Beny Márquez acerca de su nuevo proyecto el cual, rinde homenaje a los grandes de la salsa, aquí nos cuenta.

RUNWAY Playa Vista: disfrute de sonidos alegres y de lecciones de salsa gratis mientras Latin Nights sube al escenario todos los viernes por la noche en septiembre. Las lecciones comienzan a las 5:30 p.m., así que llegue temprano.

Centro Beverly (Beverly Center): busque una serie de obras de arte alrededor del Grand Court del centro comercial “que honran las culturas ricamente diversas de la diáspora hispana”, piezas creadas por el artista de Los Ángeles Kasey Jones. Paint the City Peaceful es un socio en el proyecto, que se lanza el 14 de septiembre.

Sprinkles: La compañía iniciada en el sur de California presenta el pastelito La Gloria, una delicia que forma parte de la Serie Chef Femenina de la panadería hasta el 25 de septiembre. El dulce de celebración con sabor a caramelo de la aclamada chef Claudette Zepeda toma sus deliciosas notas de los famosos dulces Glorias de México.

Teatro El Capitán (El Capitan Theatre): disfrute del regreso de la exitosa película animada de Disney y Pixar “Encanto” en el palacio de cine de Hollywood, del 16 al 22 de septiembre, con algo especialmente emocionante reservado: Mirabel aparecerá en vivo en el escenario en cada proyección.

Centro Comercial MainPlace (MainPlace Mall): El centro comercial Santa Ana será el anfitrión de una reunión gratuita el 17 de septiembre, llena de música de mariachi y actuaciones de danza folclórica en el área de Macy's Court. La alegría tiene lugar desde el mediodía hasta las 3 en punto.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.