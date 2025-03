Mensajes revelan intento de Bass de responder al incendio Palisades en vuelos desde Ghana

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, intercambió mensajes de texto durante la madrugada del incendio de Palisades que mostraban sus dificultades para comunicarse con su personal al regresar de un viaje a Ghana.

Los mensajes, publicados por la alcaldía en respuesta a una solicitud de la Ley de Registros Públicos de California, ilustran cómo gestionó la respuesta al incendio de la ciudad de forma remota, mientras se encontraba a bordo de varios vuelos tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Ghana como parte de una delegación estadounidense.

El 7 de enero, a las 11:20 p.m., la alcaldesa envió un mensaje de texto a su equipo tras no poder conectarse en una conferencia telefónica con los directores generales de los departamentos de la ciudad. El incendio de Palisades había comenzado horas antes, alrededor de las 10:30 a. m., y fue avivado por fuertes ráfagas de viento de Santa Ana, convirtiéndose finalmente en el tercer incendio forestal más destructivo registrado en California.

"Les escucho. No sé por qué no me oyen", escribió Bass.

En respuesta, uno de sus empleados dijo que no la escuchaban.

El martes por la noche, cuando Bass tuvo dificultades para comunicarse con su equipo por teléfono, el incendio forestal había alcanzado al menos 1170 hectáreas, con vientos peligrosos que propagaban rápidamente las llamas.

Luego, mientras la alcaldesa subía al avión militar para cruzar el Océano Atlántico, finalmente pudo hacer llamadas.

"Si ven un número extraño, soy yo", escribió Bass.

El 8 de enero, la alcaldesa le preguntó al superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, sobre los daños a las escuelas mientras aún estaba de camino, y Carvalho le dijo que, al parecer, se habían perdido dos escuelas de Palisades.

“¡Dios mío, sí! Nos vemos cuando vuelva a la ciudad. Llegaré pronto. Lo siento mucho”, respondió Bass.

También el 8 de enero, Bass recibía mensajes de funcionarios federales, incluyendo al entonces secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y personal de la administración Biden, quienes le ofrecieron ayuda.

Las críticas aumentaron por la decisión de Bass de viajar a África en los días en que se pronosticaban vientos intensos, y tras llegar a Los Ángeles, declaró: «Aunque no estuve físicamente aquí, estuve en contacto con muchas de las personas que se encuentran aquí durante todo el viaje. Estuve al teléfono, en el avión, casi cada hora del vuelo».

Los intercambios de mensajes fueron reportados inicialmente por el LA Times, al que inicialmente se le dijo que los mensajes habían sido destruidos y luego recuperados de alguna manera.

Bass declaró el jueves, tras asistir a una audiencia sobre la gestión por parte de la ciudad de miles de millones de dólares en fondos de ayuda para personas sin hogar, que se alegraba de que los mensajes se hubieran recuperado y compartido con el público, ya que las interacciones demostraban que participó en las decisiones durante el viaje.

Bass le dijo a Conan Nolan de NBCLA en una entrevista el mes pasado que su decisión de dejar Los Ángeles fue un error, especialmente cuando el viaje no involucraba asuntos de la ciudad con vientos intensos en el pronóstico.