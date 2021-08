Menor de 13 años se enfrenta a agentes de policía en cementerio de San Bernardino

La policía disparó contra un niño de 13 años tras una tensa confrontación en un cementerio de San Bernardino después de que dijeron que apuntó con un arma a los oficiales.

El incidente se desarrolló el jueves por la tarde después de que el centro de despacho de policía de San Bernardino recibiera una llamada del niño diciendo que acababa de matar a tres personas, según la policía.

Las autoridades dicen que el despachador escuchó al niño de 13 años disparar varios tiros de un arma durante la llamada, en un momento dado, incluso diciéndole al despachador "si no me matan, tendré que matarlos".

Los oficiales respondieron al Cementerio Pioneer, ubicado en el 211 E. 9th Street, justo antes de las 2 p.m., y rápidamente encontraron al adolescente armado con una pistola cargada con un cargador extendido, dijo el Departamento de Policía de San Bernardino.

"Los oficiales tomaron posiciones alrededor del perímetro del cementerio para contener al sospechoso y proteger al público de daños", dijo el Departamento de Policía de San Bernardino en un comunicado.

"Se prepararon para hacer contacto verbal con el sospechoso y negociar su rendición. Mientras los agentes hacían esto, el sospechoso disparó un tiro adicional con el arma. A pesar de la provocación del sospechoso, los agentes mantuvieron la contención durante un período prolongado y continuaron sus esfuerzos para poner fin al incidente de forma pacífica ".

Las autoridades dicen que el joven de 13 años ignoró las órdenes de los oficiales de soltar el arma y apuntó con el arma a los oficiales, momento en el que ocurrió un tiroteo policial.

El adolescente fue alcanzado por los disparos de los oficiales y llevado a un hospital local en condiciones desconocidas. Nadie más se lastimó en el accidente.

La policía dice que la afirmación del niño de haber matado a tres personas no es cierta.

Durante la investigación, la policía encontró y se llevó dos pistolas, cuatro cargadores cargados adicionales y un gran alijo de municiones.

Se desconoce el motivo del comportamiento del adolescente. La investigación continúa.

