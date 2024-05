Parte de Mulholland Drive podría reabrir el fin de semana del Memorial Day

Parte de Mulholland Drive de Los Ángeles que ha estado cerrada desde principios de febrero debido a los daños de la tormenta está en camino de reabrirse este mes.

La Oficina de Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles, que dirige las reparaciones, anticipa que la carretera estará completamente abierta para el fin de semana del Día de los Caídos, poniendo fin a más de tres meses de desvíos para los conductores por la carretera del cañón que serpentea a través de Hollywood Hills.

Los deslizamientos de tierra a principios de febrero encima y debajo de la carretera cerraron un tramo entre las vías Skyline y Bowmont, justo al sur de Fryman Canyon Park. Los deslizamientos se encuentran entre los cientos reportados en Los Ángeles durante la tormenta invernal sin precedentes que trajo días de lluvia al sur de California.

La famosa carretera que lleva el nombre de William Mulholland, el ingeniero civil detrás del amplio sistema de suministro de agua de Los Ángeles y del Acueducto de Los Ángeles, se inauguró en 1924.

La parte principal de la carretera conecta el Paso Cahuenga al este y con el Paso Sepúlveda al oeste, brindando amplias vistas del Valle de San Fernando de Los Ángeles al norte y la cuenca de Los Ángeles al sur mientras los conductores atraviesan Hollywood Hills y el Montañas del este de Santa Mónica. Conecta a los residentes con varios vecindarios y caminos del cañón de norte a sur a lo largo del camino.

También es vulnerable a los daños durante las tormentas invernales.

“Tenemos problemas literalmente con movernos por la calle, intentar llegar al trabajo, intentar llegar a la escuela, intentar hacer la compra”, dijo Lacy Waltzman. “Estas son tareas imposibles. Una vez que eso comienza, básicamente hay que quedarse en casa”.

La tormenta generó 7,03 pulgadas de lluvia en dos días, la precipitación total más alta en dos días en el centro de Los Ángeles en el mes de febrero, que normalmente es el mes más lluvioso del año en la región. Fue el tercer total de dos días más húmedo registrado en el centro de Los Ángeles.

