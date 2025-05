Eventos de conmemoración del Día de los Caídos en el sur de California 

En uno de los numerosos eventos del Día de los Caídos programados para este lunes en el sur de California, la ceremonia anual “Honrar y recordar” del Paramount Elks Club se llevará a cabo en la Plaza del Monumento a los Veteranos en el Centro Cívico, donde una estatua en honor a los veteranos caídos fue vandalizada recientemente.

La ceremonia, de una hora de duración, comenzará a las 10 a.m. Se incluirá el pase de lista de los veteranos fallecidos, el reconocimiento a los veteranos presentes, la ejecución de "Taps" y la colocación de una corona de flores. Se ofrecerán refrigerios en el Elks Club después de la ceremonia.

El evento tendrá lugar después de que se descubriera que algunos fragmentos de la estatua “Cruz y Soldado del Campo de Batalla” en el Monumento a las Fuerzas Armadas de Paramount habían sido aserrados y robados, pocos días antes del Día de los Caídos.

El robo ocurrió días antes de la ceremonia del Día de los Caídos, el lunes, organizada por Paramount Elk's Lodge.

El monumento de tamaño natural, instalado en noviembre, representa a un soldado arrodillado rindiendo homenaje a un camarada caído.

En un comunicado publicado en redes sociales, la ciudad calificó el vandalismo como "un vergonzoso acto de falta de respeto a quienes arriesgaron sus vidas protegiendo nuestro país y nuestras libertades, ya que este monumento se erige como un símbolo de honor y sacrificio".

“Unámonos para proteger la memoria de nuestros héroes”, decía la publicación.

Otros eventos del Día de los Caídos en el Condado de Los Ángeles incluyen desfiles en Canoga Park y La Cañada Flintridge, así como ceremonias en varios cementerios, parques y ayuntamientos.

El 33.º Desfile del Día de los Caídos en Canoga Park comenzará a las 11:00 a. m. en la intersección de Sherman Way y Owensmouth Avenue, y continuará hacia el este hasta Cozycroft Avenue. Su tema es "Saludando el Precio de la Libertad".

La ceremonia de apertura comenzará a las 10 a.m. e incluirá una ofrenda floral en el Muro de Honor y un discurso del contralmirante retirado de la Marina de Estados Unidos, Mike Shatynski, gran mariscal del desfile, junto con funcionarios electos locales, estatales y federales.

El Desfile del Día de la Recordación de La Cañada Flintridge comenzará a las 11:00 a. m. en la Avenida Cornishon y se extenderá hacia el este por el Bulevar Foothill hasta la Avenida Gould. Su lema es "Eres una Gran Bandera Antigua".

El gran mariscal será Ivan Creggar, quien sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la Operación Maremoto.

La misión de bombardeo de 1943 sobre nueve refinerías de petróleo en Rumania fue calificada como “una de las misiones más sangrientas y heroicas de todos los tiempos”, en un informe de investigación de 1999 preparado para la Escuela de Guerra Aérea. 310 tripulantes estadounidenses murieron o desaparecieron y 190 fueron capturados o internados. Cincuenta y tres bombarderos B-24 fueron destruidos y otros 55 resultaron dañados.

Un servicio conmemorativo se celebrará antes del desfile, a las 8:30 a.m., en el Parque Memorial. La lectura de los nombres de los 7057 estadounidenses que han fallecido en combate y ejercicios de entrenamiento desde los atentados del 11-S, según lo informado por el Comando Central de Estados Unidos, comenzará a las 5:30 a.m. en el Parque Rosie the Riveter de Long Beach.

Miembros de las familias de los caídos, militares en servicio activo locales, fuerzas del orden, personal de primera respuesta y veteranos asistirán en la lectura de los nombres de los caídos en orden de fallecimiento, tal como están inscritos en el muro conmemorativo del parque.

También se han programado ceremonias y celebraciones del Día de los Caídos en otras áreas del condado de Los Ángeles:

Centro de Actividades C. Robert Lee en Hawaiian Gardens (8 a.m.);

Cementerio de Lancaster, el Parque Lacy en San Marino y el Ayuntamiento de Whittier (9 a.m.); Centro Comunitario Acton, la Plaza Conmemorativa de Veteranos de Highland Park y el Ayuntamiento de Glendale (9:30 a.m.);

Cementerio Park Lawn en Commerce, el Centro Cívico de Cerritos, los parques conmemorativos Forest Lawn en Covina Hills, Hollywood Hills y Long Beach, el Parque Conmemorativo Green Hills en Rancho Palos Verdes, el Parque de los Veteranos en Lomita, el Cementerio Nacional de Los Ángeles en Westwood; el Parque Conmemorativo Eternal Valley en Newhall y el Monumento a los Veteranos de Mines Avenue en Pico Rivera (10 a.m.);

Obelisco Conmemorativo frente al Ayuntamiento de Inglewood, el Parque Del Valle en Lakewood, el Centro de Artes Culturales de Norwalk, el Parque Conmemorativo y Mortuorio Rose Hills en Whittier y el Cementerio de Wilmington (11 a.m.);

Forest Lawn Glendale (1 p.m.);

Puesto 43 de la Legión Americana en Hollywood (2 p.m.).

Eventos del Días de los Caídos en el condado de Riverside

Funcionarios de Murrieta se unirán este lunes a miembros de la comunidad y otras personas en el homenaje anual del Día de los Caídos de la ciudad, que incluirá una ceremonia con la guardia de honor, palabras del alcalde y un discurso inaugural a cargo de un juez retirado que sirvió en operaciones de combate en el extranjero.

La “Ceremonia de Conmemoración del Día de los Caídos” está programada para las 8 a.m. en el Monumento a los Veteranos en Town Square Park, cerca de la intersección de la calle Kalmia y la avenida Jefferson.

El Distrito de Cementerios Públicos del Valle de Coachella, en colaboración con el Puesto 739 de la Legión Americana de Indio, rendirá homenaje a los hombres y mujeres caídos de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. durante la celebración anual del Día de los Caídos el lunes.

La ceremonia, a las 9 a.m., se llevará a cabo en los terrenos del cementerio del CVPCD, ubicado en la Avenida 52 n.° 82-925. El concejal de La Quinta, Steve Sánchez, presidirá la ceremonia, que incluirá un vuelo aéreo presentado por el Museo Aéreo de Palm Springs.

Proclamación del presidente Donald Trump

En su proclamación del Día de los Caídos, el presidente Donald Trump proclamó el lunes como día de oración por la paz permanente, designando las 11 a.m., en cada zona horaria, como el momento para unirse en oración, citando una resolución conjunta del Congreso de 1950.

Trump también pidió a todos los estadounidenses que conmemoraran el Momento Nacional del Recuerdo a partir de las 3 p.m., en cada zona horaria, según una ley promulgada en el año 2000 por el entonces presidente Bill Clinton.

El Día de los Caídos se conmemoró por primera vez en el año 2000, gracias a una proclamación de Clinton en un intento de “recuperar el Día de los Caídos como el noble evento que se pretendía que fuera, para honrar a quienes murieron sirviendo a nuestra nación”.

El Momento del Recuerdo es una “forma en la que todos podemos ayudar a devolverle el carácter conmemorativo al Día de los Caídos”, declaró su fundadora, Carmella LaSpada.

La proclamación de Trump también solicitó a los gobernadores de todos los estados y territorios de Estados Unidos y a los funcionarios correspondientes de todas las unidades de gobierno que ordenaran que las banderas ondearan a media asta hasta el mediodía del Día de los Caídos en todos los edificios, terrenos y buques de guerra de todo el país y en todas las áreas bajo su jurisdicción y control.

“El Día de los Caídos es un día sagrado de recuerdo, reverencia y gratitud por los valientes patriotas que dieron su vida al servicio de nuestra gran nación”, declaró Trump en su proclamación. "«"A lo largo de nuestra historia, hombres y mujeres valientes han sido llamados a defender la causa de la libertad en costas extranjeras en defensa de nuestra patria.

“Sus nobles sacrificios están marcados por ataúdes envueltos en banderas y el silencioso dolor de quienes quedaron atrás. Nunca debemos olvidar a quienes lo dieron todo por nuestro país”.

¿Cómo surgió la conmemoración del Día de los Caídos?

Lo que se convirtió en el Día de los Caídos se celebró por primera vez el 30 de mayo de 1868 como el Día de la Decoración, un día para que la nación decorara con flores las tumbas de los caídos en la Guerra Civil.

Fue establecido 25 días antes por el mayor general John Logan, comandante nacional del Gran Ejército de la República, una organización de veteranos que lucharon por la Unión en la Guerra Civil. Se cree que se eligió esa fecha porque así habría flores en todo el país.

A finales del siglo XIX, las ceremonias del Día de la Condecoración se celebraban el 30 de mayo en todo el país. Después de la Primera Guerra Mundial, la festividad se modificó para honrar a los estadounidenses que murieron combatiendo en todas las guerras.

El término Día de los Caídos se utilizó por primera vez en 1882, se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial y se declaró el nombre oficial por ley federal en 1967.

El Día de los Caídos se había celebrado el 30 de mayo hasta que se trasladó al último lunes de mayo en 1971, en virtud de la Ley uniforme de feriados para los lunes, promulgada en 1968.