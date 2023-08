Dos boletos de Mega Millions vendidos en el sur de California aciertan 5 números

Cinco de seis no está mal cuando el premio mayor de Mega Millions supera los $1 mil millones.

No hubo boletos que coincidieran con los seis números en el sorteo del martes por la noche, pero dos boletos vendidos en el sur de California coincidieron con cinco números, solo faltando el número Mega.

Uno de esos boletos afortunados se vendió en Bootleggers 2, en la cuadra 100 de East Avenue K en Lancaster. Otro se vendió en Royal Liquors, en la cuadra 2500 de Pasadena Avenue en Lincoln Heights.

Ambos boletos tienen un valor de $650,579, dijo la Lotería de California.

Se vendieron siete boletos a nivel nacional con cinco números.

Un boleto con cinco números, pero sin el número Mega, vendido en Texas tiene un valor de $4 millones porque el jugador usó la opción Megaplier.

Mientras que los boletos con cinco números, pero sin el número Mega, vendidos en otros estados tienen un valor de $1 millón o un múltiplo de $1 millón, la ley de California requiere que los pagos importantes de los juegos de lotería se paguen de forma mutua.

Eso significa que los pagos pueden ser tanto mayores como menores que en otros estados.

La Lotería de California entregó $1 millón a Navor Herrera por vender el boleto ganador en su tienda.

Otros boletos con cinco números, pero sin el número Mega, se vendieron en Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte y Wisconsin. Cada uno tiene un valor de $1 millón.

Los números sorteados el martes fueron 8, 24, 30, 45, 61 y el número Mega fue 12. El premio mayor estimado fue de $1,050 millones, igualando el séptimo premio mayor más grande de la lotería de Estados Unidos.

El sorteo fue el 30 desde la última vez que se vendió un boleto con los seis números.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 en 302 575 350, según la Lotería de California. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.

El premio mayor de Mega Millions para el próximo sorteo el viernes, a las 7:59 p.m., se calcula en $1.25 mil millones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.