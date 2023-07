Más de $300,000: ganador acierta 5 números en el Mega Millions en el sur de Los Ángeles

Choca esos cinco con alguien que compró un billete de la suerte de Mega Millions en una licorería de Los Ángeles.

No fue el premio mayor en el sorteo del martes, pero el boleto vendido en One Stop Liquor Wholemart, en el 5028 al sur de la Avenida Normandie, en el sur de Los Ángeles, acertó cinco números y solo le faltó el número Mega. Eso hace que valga $365,095.

Los números sorteados el martes fueron 10, 17, 33, 51, 64 y el número Mega fue 5. El premio mayor del martes fue de $500 millones.

¿Quieres convertirte en millonario? La lotería del Powerball sortea esta noche uno de los juegos más grandes en su historia.

El premio mayor ahora asciende a $560 millones después de que no se vendieran boletos que coincidieran con los seis números. El sorteo fue el 24 desde la última vez que se vendió un boleto con los seis números.

También se vendieron billetes que coincidían con cinco números en Dakota del Sur y Wisconsin, según la Asociación de Lotería Multiestatal, que organiza el juego.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 en 302 575 350, según la Asociación de Lotería Multiestatal, que dirige el juego. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.

Los jugadores de lotería tienen otra oportunidad de ganar a lo grande el miércoles con el sorteo del juego multiestatal Powerball y su premio mayor de $725 millones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.