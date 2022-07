Medallista olímpica es agredida con un tubo de metal en Los Ángeles

La atleta olímpica estadounidense Kim Glass se está recuperando después de sufrir fracturas faciales y otras lesiones cuando fue atacada por un hombre que la golpeó con un tubo de metal en el centro de Los Ángeles.

El ataque, aparentemente no provocado, ocurrió el viernes después de que la integrante del equipo olímpico de voleibol de Estados Unidos en 2008 saliera de un restaurante donde estaba almorzando, dijo Glass en una publicación de Instagram.

La atleta dijo que estaba hablando con una amiga cuando notó a un hombre en la calle con lo que parecía ser un tubo de metal.

Glass dijo que pensó que él iba a golpear un automóvil, pero luego le arrojó la tubería.

"Este vagabundo llegó corriendo. Tenía algo en la mano... y simplemente me miró", dijo Glass en su publicación. "Y cuando me di la vuelta para ir a decirle a mi amigo que creo que algo anda mal con él, y creo que va a golpear tu auto, antes de que me diera cuenta, un gran perno de metal, como un tubo, me golpeó.

"Literalmente lo arrojó desde la calle, por lo que ni siquiera estaba cerca de mí".

Glass dijo que los testigos sometieron al hombre hasta que llegó la policía. City News Service, citando a la policía, informó que un hombre de 51 años fue arrestado bajo sospecha de agresión con un arma mortal.

NBCLA se ha comunicado con el Departamento de Policía de Los Ángeles para obtener más detalles.

Glass describió sus espantosas heridas en la publicación y agregó que su visión estará bien. La exestrella de la Universidad de Arizona dijo que sufrió varias fracturas alrededor de su ojo derecho, que estaba cerrado por la hinchazón.

Glass, quien ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y también es modelo, dijo que agradece el apoyo que recibió de familiares y amigos.

